【夏空】主演NHK電視台第100部晨間劇　廣瀨鈴演勵志劇發放正能量

▲ 廣瀨鈴主演NHK電視台第100部晨間劇《夏空》。

由日本多位紅星包括廣瀨鈴、岡田將生、藤木直人、松嶋菜菜子、山口智子、小林綾子等主演的勵志劇《夏空》，將於下周一（12月7日）於香港開電視播出。

《夏空》是日本NHK電視台第100部晨間劇，《海女》、《多謝款待》及超經典《阿信的故事》都是早NHK電視台的晨間劇。

廣瀨鈴接受香港開電視越洋訪問，分享拍攝感受。她坦言面對《夏空》長達1年3個月的拍攝感到壓力：「但能夠在大自然中進行拍攝，感覺很舒服，而且工作人員都很照顧我，令我愉快地渡過拍攝時間，加上各具實力的演員亦令我拍攝感到安心。」

▲ 廣瀨鈴分享拍攝婚禮前與「公公」草刈正雄的感受。

她表示，拍《夏空》印象深刻是與「公公」柴田泰樹（草刈正雄飾）在婚禮前的對手戲：「草刈正雄的表情、聲音和動作也很好，經常讓我覺得他是真正的公公。」廣瀨鈴更形容劇中演員感情深厚，拍攝期間儼如真正的一家人。

《夏空》描寫日本動畫行業的初期發展，現時更是火熱的工作行業，廣瀨鈴希望觀眾透過劇集知道這個行業神秘的一面，同時感受到劇中發放的正能量。

劇集講述1946年戰後日本，女主角奧原夏（廣瀨鈴飾）在兒時因空襲失去雙親、與家人分離，之後跟隨養父柴田岡男（藤木直人飾）前往北海道一同生活。

▲ 廣瀨鈴表示角色奧原夏勇往直前的性格和自己很相似。

廣瀨鈴憑著清純形象，破天荒令NHK在沒經徵選之下就直接指定她演出，在《夏空》演繹女主角奧原夏的向夢想奮鬥的故事。

她稱演出時很有共鳴：「奧原夏是勇往直前的女生，雖然某些時刻她也會把別人弄得傷心，但她始終都受大家所愛、懂得吸收正能量。我同樣是認定事情後，就只會往朝著目標走的女生，無論如何都會想做到。」