海洋公園男職員廁格暈倒送院不治　園方表示深表沉痛

▲ 海洋公園昨日有一名男員工於廁格暈倒送院亡。

受疫情影響需要暫停開放的海洋公園，昨有一名男職員於廁格暈倒，送院後不治。

警方昨日（3日）下午5時25分，接獲海洋公園一名保安員報案指，園內一個男洗手間有一名男子暈倒，被救出時已經無反應，送往瑪麗醫院後證實死亡，死因未明。據了解，該名男職員姓盧（60歲），是園方一名司機，於昨日下午2時多時稱要到洗手間，惟一直未有折返，反來被發現在廁格內暈倒，送到醫院治理後證實死亡。

海洋公園回覆TOPick查詢時指，昨日下午約5時22分，一名海洋公園保育基金男兼職員工於公園後勤地方一個洗手間被發現昏迷，公園救護員迅速到場為他進行急救，並召喚救護車將該員工送院，惟他於送抵瑪麗醫院後證實不治。公園及保育基金對事件表示深表沉痛，已聯絡事主家人及作最深切慰問，並會全力提供最適切協助。

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記者：郭詩詩