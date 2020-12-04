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【減肥陷阱】8安士Mocha無糖已達200卡　營養師黃凱詩：相等於一碗飯熱量

保健美顏 14:05 2020/12/04

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營養師黃凱詩表示，忽視飲品的熱量，是致肥陷阱之一。

咖啡，已經是大多數人日常生活的一部分，或許大家也曾經遇過，早上少了杯咖啡，頓然感到渾身不自在，那大概是當中的咖啡因在作怪。咖啡因對人體的反應，真的因人而異，要取得平衡，可自我觀察它對自己的反應。除了咖啡因的影響，不同沖調方法，也大大影響身體體重的變化。

威斯汀問︰「我多飲了咖啡，是我近日瘦不了的原因嗎？」

「你有飲咖啡的習慣嗎？好像沒有記錄在你的飲食日記上。」我問。

「只是飲品，並非放進肚子裏的食物啊！」她說。

咖啡的熱量要視乎沖調方法，要視乎添加牛奶的分量。（iStock圖片）

「某些飲品也有熱量，甚至是致肥五大原因之一，不容忽視。舉例來說，1杯8安士無糖咖啡，Cappuccino約有80卡，Latte有100卡，Flatwhite為110卡，熱量較高的可以算是摩加Mocha，達200卡，即是一碗飯的熱量。」

她問︰「怎樣評估咖啡的熱量？」

「咖啡的熱量要視乎沖調方法，咖啡本身的熱量極低，通常添加牛奶的分量是影響其熱量的重要因素，當然，亦要視乎所用的是脫脂、2%低脂或全脂牛奶沖調。另外，一些添加味道的咖啡，會加入不同的糖漿，例如焦糖、玫瑰糖漿、朱古力糖漿等也會增加當中的熱量。」我解釋。

她恍然大悟︰「噢……明白了，這陣子愛上了摩卡。請問如果我飲的是16安士的大杯，熱量有多少？」

「每杯360卡。」我答道。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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