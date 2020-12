▲ 《神奇女俠1984》

新冠肺炎疫情下,美國戲院大多要關門。華納兄弟電影公司繼上月宣布《神奇女俠1984》(Wonder Woman 1984)在聖誕日於北美遵院上映,同時亦在串流平台HBO Max播映1個月之後。

今天華納再有驚人舉動,宣布明年所有電影,即包括:《22世紀殺人網絡4》(The Matrix 4)、《自殺特攻2》(The Suicide Squad)、《沙丘瀚戰》(Dune)、《自殺特攻2》(The Suicide Squad)、《狂舞紐約》(In The Heights)、《Godzilla vs. Kong》、《The Many Saints of Newark》、《Space Jam: A New Legacy》、《Mortal Kombat》等,一律於戲院及影視平台同步推出。

不過華納補充,此計劃只在2021年實施,不計劃於2022年繼續推出。

▲ 《沙丘瀚戰》