抑鬱女碩士生被拒延長修業期控中大歧視　科主任否認不體恤病況 

▲ （經濟日報資料圖片）

香港中文大學前女碩士生因在學期間患有焦慮症及抑鬱症而欠交功課，申請延長4年的「最長修業期」被拒，女生質疑校方做法違反《殘疾歧視條例》提出興訟，案件今（4日）於區域法院續審。中大女科目主任供稱，曾與女生會面並建議對方多接觸大自然，原告一方問及做法是否不夠體恤女生病況，主任否認說法。

法庭早前已頒下匿名令，原告人以C為代號，答辯人為香港中文大學。中大女科目主任作供指，2013年曾為幫助C而與對方單獨會面，並考慮到C當時曾指控另1名校方女行政人員歧視，故會面時沒有邀請該行政人員參與。

原告問及主任會面時曾否無意地說一些說話，令情緒病患者厭惡或感到被冒犯，主任供稱現在回想起來是有可能的。被問到是否曾建議C「聞樹」及「抱樹」，主任則稱當時曾建議C多接觸大自然。原告問及主任會否覺得自己做法不夠體恤C的病況，主任否認說法。

原告一方又指出，C患焦慮症須接受醫療診治，問及主任是否輕視了C的情況。主任供稱指若有此情況，C可以立即反映，並強調當時只是分享自己做法。

原告續指，C僅授權主任一人與其私人精神科醫生接觸，惟主任卻將包含C仔細病情的電郵副本抄送給另外兩名校內職員，做法並不恰當。主任供稱，收件者其中一人是上述女行政人員，但她強調，該女行政人員是科內唯一一名行政人員，對方亦有處理C的情況，並相信對方會公事公辦。

原告一方早前於開案陳詞指，C於2011至2015年修讀中大碩士課程，因患有焦慮症及抑鬱症，於原定修畢課程日子後仍欠交4份功課，遂於2015年8月向校方申請延長「最長修業期」。校方發信指考慮過C的病歷後，認為完成功課壓力大，判斷C將未能於指定期限內完成功課，拒絕延長「最長修業期」2個月。

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記者：林欣樂