海關水警破快艇走私案檢8,000萬元貨　12年來最大宗拘捕3人

▲ 海關水警檢獲一批懷疑走私貨物，包括最新蘋果手機、高價食材如鮑魚和化妝品等。(曾秋文攝)

海關和水警聯合反走私行動，昨日(3日)在沙頭角偵破1宗利用快艇走私的案件，檢獲一批走私貨物，包括電子產品、高價食材及藥物和化妝品等，估計市值共約8,000萬元，並拘捕3人，本案是海關過去12年破獲的最大宗走私案件。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，水警和海關鎖定1個活躍於沙頭角區的走私集團並在崗下村1個停車場停泊，並將走私貨物交給到來取貨的7人車。7人車會使往順隆街避風塘卸貨，再以高速向香港東北水水域走私貨物到內地。

昨日(3日)凌晨1時，水警和海關聯合行動，在崗下村附近埋伏，期間發現有3輛7人車駛近停車場內一輛貨車取貨，及後2輛7人車駛往避風塘並用滑梯卸貨，僅用5、6秒時間將貨物移送到快艇上，執法人員見時機成熟展開拘捕行動，但多名搬貨男子跳上快艇逃去。

水警港外區指揮官羅家康，3艘水警快艇在海面展開追截，涉案走私快艇則以約每小時30海浬高速飛馳向內地鹽田方向逃去，期間水警發射照明彈協助，但因沙頭角海與鹽田距離短，追截約1分鐘後走私快艇逃去無蹤。

海關港口及海域科海域行動課監督鄭文遠指出，在順隆街2輛7人車上檢獲12箱貨物，而在崗下村停車場1輛貨車上則檢獲94箱，當中大量高價電子零件，包括集成電腦、電腦記憶體和記憶卡、新款手機。另外檢獲鮑魚、燕窩和中成藥，以及美容產品、手袋和化妝品。此外發現一批紅珊瑚，牠屬於1級國家重點保護水生野生動物，根據國家海關法和野生動植物保護法的規定，進出口紅珊瑚必須持有國家瀕危辦的進出口證，並要向內地海關作出申報，相信因疫情關係內地客無法來港購物，走私集團覷準機會將貴價物品走私到內地，估計今次如成功將貨物走私進內地，可逃避內地稅項約5,000萬元。

胡偉軍續稱，經調查後執法人員在昨日下午拘捕3名男子(36至46歲)，他們是3輛涉案7人車車主，報稱居於沙頭角，至於他們在走私集團中的角色則仍在調查。

自本年初疫情開始後，海上走私有明顯上升趨勢，本年至今已破獲66宗同類案件，而在去年則破獲55宗，上升20%；今年檢獲的貨物總額約5.4億元，去年則共1.6億元，上升230%；拘捕人士今年217人，去年則有86人，上升150%。

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記者：曾秋文