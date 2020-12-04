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梁愛詩：基本法23條立法後仍要落實國安保障 相信一國兩制2047年後無需改變

政治 14:41 2020/12/04

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前律政司長、前基本法委員會副主任梁愛詩今表示，基本法23條立法後，仍要落實國安保障。（政制及內地事務局Facebook截圖）

前律政司長、前基本法委員會副主任梁愛詩今表示，本港的國家安全法律尚未完善，《港區國安法》只是處理四項罪行，認為就算將來特區政府已就基本法23條立法，仍有不時所需，落實國家安全保障。

梁愛詩在「國家憲法日」座談會上指，實行一國兩制的初衷目的，是為保持國家統一、領土完整，以及香港的繁榮穩定，雖然憲法及基本法沒有提及香港在2047年之後不變，但如果有關初衷到2047年仍有需要保持，相信不需要改變一國兩制，除非到2047年時，認為無需要保持原來制度、高度自治不成功或香港表現衝擊內地實行社會主義制度。

她又稱，《中華人民共和國國家安全法》列明香港同胞和特區政府，有維護國家安全的責任和義務，但人大常委會未有將法律列入《基本法》附件三，而另行訂立《港區國安法》，是因為內地和香港法律制度有差異。她認為，《港區國安法》恢復香港社會秩序，讓香港得以致力經濟發展，解決社會問題，亦說明中央政府，貫徹完善一國兩制的制度體系，中央落實全面管治的同時，特區亦能在不失高度自治的情況下，融入國家治理體系。

基本法委員會委員莫樹聯在同一個座談會上表示，基本法並無失效期，香港的法制及監管模式，亦給予內地建設性的啟發，認為只要香港在各方面價值依然存在，一國兩制仍是國家和香港市民的首選，得以延續下去。他亦認為，香港的人權自由，並沒因《香港國安法》出台而受影響。

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記者：尹櫻霖

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