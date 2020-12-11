【案例參考】中小型單位廚房大改造　變身專業時尚煮食空間



「疫」境之下男女老幼通通化身廚神，為枯燥的抗疫生活加一點樂趣，亦食得更健康。在廚藝突飛猛進之際，讀者會否覺得現有的廚房設備空間已不能滿足你一展身手的需要？今天香港「寸土尺金」，許多新式安樂窩都偏重客廳和房間間隔，忽視廚房空間。想在有限空間重塑時尚與實用兼備的入廚天地，可從廚櫃佈局設計、門板材質與爐具入手。讀者不妨參考以下案例，看能否為你帶來設計靈感？

一個理想的入廚空間，美觀固然是條件之一，但更重要是切合個人的煮食習慣、需要與流程，否則只會徒具外表而達不到入廚方便的效果。此外，廚房面積不論大小，都應該度身訂造一套合適的廚櫃，務求用盡每寸空間。

案例1 —— 純白簡約添闊落感

▲ 全套純白廚櫃感覺乾淨俐落，能擴闊視覺空間。

▲ 櫃門採用亞加力板容易清潔。

純白色的廚房營造出簡潔的感覺，令面積偏小的入廚面積顯得更闊落；配搭石英石枱面，加上淺色門板，進一步擴闊視覺空間。用家或會擔心全套純白色的廚櫃容易弄污，故建議飾面採用亞加力門板，方便清潔。

案例2 —— 型格工業風 設備齊全

▲ 純黑玻璃背板、銅色石紋吊櫃配襯水泥紋磚地板，營造前衛冷酷的感覺。

▲ 此設計完美地演繹一個五臟俱全的廚房。

對於偏好型格設計的入廚人士，不妨將近年流行的輕工業風帶進廚房。此設計以純黑玻璃背板、銅色石紋吊櫃配襯水泥紋磚地板，營造前衛冷酷的感覺，而杏色地櫃則起平衡作用。此廚房另一特色，是將一系列入廚爐具和洗衣乾衣設備，包括嵌入式煤氣煮食爐、焗爐、洗衣機和煤氣乾衣機等，完美地融入同一空間，充份展現五臟俱全的廚房設計。

廚櫃設計小貼士

為營造高品味的入廚空間，不少人偏好外國廚櫃品牌，惟須注意並非所有品牌都度身設計，而是以組裝方式運到香港，所以未必能切合本地家居環境。用家不妨選擇可提供度身訂造服務的廚櫃公司，可以按不同家居環境設計，能用盡每寸空間。

另外，愈來愈多人採用開放式廚房設計，增加家居的空間感。不過若廚房收納不善會顯得雜亂無章，故建議加入合適配件，例如安裝轉角轉盤以善用廚櫃角落放置大型鍋具；煮食爐兩側可加設窄身地櫃拉籃，方便煮食時提取食材等。

▲ 在廚櫃加入收納配件如轉角轉盤，以善用廚房角落空間，既顯得整齊，取物也更方便。

留意安全條例 由經驗人士跟進

不少人誤會改建開放式廚房便不能用明火煮食。其實無論明火抑或無火煮食，在進行有關改建前均須徵詢屋宇署認可人士意見及查閱大廈公契等，只要符合相關條例，在開放式廚房進行明火煮食便不成問題。不過建議所有採用開放式廚房設計的人士，宜安裝一部吸力強勁、性能良好的抽油煙機，可快速將煮食後廚房空氣中殘留的蒸氣和氣味一拼排出，若備有延遲關機功能更佳。

此外，廚房裝修或牽涉水管、電綫、煤氣喉等位置改動，屬於較複雜的家居工程，故必須嚴選信譽良好具實力的廚櫃公司。廚櫃專家Mia Cucina擁有多年廚房設計項目經驗，整個翻新及施工過程均由煤氣公司專人跟進，對用家更有保證。

（資料由客戶提供）