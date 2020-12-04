全球消費品公司聯合利華　率先紐西蘭試行每週工作4天

▲ 全球消費品公司聯合利華（Unilever）宣布，將在紐西蘭試行每週工作4天，員工更可獲得全額薪金。

新冠肺炎疫情爆發接近一年，為全球企業的工作模式帶來重大轉變。最近，全球消費品公司聯合利華（Unilever）宣布，決定在紐西蘭試行每週工作4天，員工更可獲得全額薪金。該公司表示，若試行的效果理想，未來或會將該制度推行至全球員工。

聯合利華為全球性消費品公司，在全球各地聘請超過15萬名員工。據聯合利華駐新西蘭董事總經理Nick Bangs表示，隨著新冠肺炎疫情爆發，傳統的工作模式已出現轉變，每週工作4天更將成為未來趨勢。從本周開始，其在紐西蘭各地辦事處的81名員工，將參與為期12個月的試驗。他指，在這段期間，員工每週只需工作4天，並會獲得5天工作薪金，希望透過推行新的工作制度，讓員工更靈活安排工作時間及方式。

Nick Bangs指出，公司實行4天工作制，目的是希望透過員工生產力來衡量業績，而不僅僅著重員工的上班時間。他認為，此制度可讓公司保持競爭優勢，提高員工的工作效率和幸福感。另外，公司將教導員工一些工作項目管理方法，幫助他們區分不同階段的工作進度，並適當進行評估。

過去2年內，曾有不少大型企業開始試行4天工作制。微軟（Microsoft）在去年8月宣布，為日本員工提供4天工作制，其後員工的工作效率大幅提升40%。去年，美國漢堡連鎖店Shake Shack同樣開始試行每週工作4天，目的是要吸引和留住員工。

責任編輯：李寶如