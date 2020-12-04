【新冠肺炎】旅發局取消除夕倒數煙火活動及新春花車巡遊　中環不設巨型聖誕樹

▲ 旅發局取消除夕倒數煙火活動及新春花車巡遊；中環亦不設巨型聖誕樹。

本港新冠肺炎疫情嚴重，港府收緊多項防疫措施，旅發局今日（4日）宣佈，取消舉辦今年在維港兩岸舉行煙火倒數活動及明年新春花車巡遊，擬推「線上+線下」的新活動；而中環皇后像廣場今年亦不會豎立巨型聖誕樹，但會推出虛擬版聖誕小鎮。

旅發局每年聖誕及農曆新年都會舉辦「香港繽紛冬日巡禮」﹑「除夕倒數」及「新春國際匯演」3項大型節日慶祝活動。局方決定，即日（4日）起至明年1月3日舉行的「香港繽紛冬日巡禮」，因須保持社交距離的關係，中環皇后像廣場將不會豎立聖誕樹，但會推出虛擬版的聖誕小鎮，供市民及旅客在家中學習不同類型的手作，如製作聖誕花環及燭台等，感受節日氣氛。

旅發局續指，今年將不會在維港兩岸舉行煙火倒數活動；而明年「新春節慶」的花車巡遊亦會取消，但正構思一個結合「線上+線下」的活動，詳情稍後公布。

旅發局解釋，隨着第四波疫情來襲，港府已收緊多項社交距離措施，以遏止病毒傳播，在共同抗疫的大前提下，決定更改多項大型活動 的安排；而「新春國際匯演」以往會有不少來自世界各地的知名隊伍來港，但受疫情影響，入境仍有限制，目前難以邀請外隊來港表演，因此局方決定停辦。

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記者：陳曉瑩