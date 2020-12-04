【裁員潮】中國飛機服務公司裁員160人　其餘員工明年凍薪續放無薪假

▲ 中國飛機服務有限公司宣布，將會裁員160人，佔全體員工約17%，其餘員工明年亦會凍薪。（資料圖片）

「保就業」計劃在上月完結，陸續有企業宣布裁員行動。在香港國際機場提供飛機航線及基地維修、機艙清潔等服務的中國飛機服務有限公司宣布，將會裁員160人，佔全體員工約17%，其餘員工明年亦會凍薪。

中飛公司指，由於全球疫情及其相關旅遊限制，使航空業陷入無法預料的困境，故宣佈重大的人手及成本減省計劃。計劃包括削減約160 名員工，約佔全體員工的17%、管理層減薪至明年3月、全體員工明年凍薪、繼續實施自願無薪假安排至明年3月，及調整津貼。

中飛公司行政總裁Andreas Meisel表示，為應付疫情帶來更多的負擔，公司必須相應減少開支，一直審視所有可行方案，盡一切可能保留員工。他形容裁員是避免對公司造成更大傷害的最後手段，公司迫切地需要調整營運規模，以反映當前市況。

翻查記錄，中飛公司在兩期「保就業」計劃分別獲2,769萬及2,780萬元補貼，合共超過5,500萬元，聘用員工數目1,092人。

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記者：徐紹軒