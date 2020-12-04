北大法學院教授：「攬炒派」攻擊《港區國安法》 本質上是「港獨」

▲ 北京大學法學院教授陳端洪表示，一些西方國家與香港「攬炒派」攻擊《香港國安法》，本質上就是「港獨」。（政制及內地事務局Facebook截圖）

北京大學法學院教授陳端洪今表示，一些西方國家與香港「攬炒派」攻擊《香港國安法》，在觀念上把《基本法》的效力和生命力，與中國主權完全割裂，甚至對立，認為本質上就是「港獨」。

陳端洪在「國家憲法日」網上座談會上指，在「一國兩制」下，香港公民有複合的政治忠誠，即要同時忠於特區及國家，而《香港國安法》就是維持港人對國家忠誠的常態法治手段。他認為，憲法要成為公民宗教，才能鞏固人民對國家的情感基礎，《基本法》作為港澳市民的公民宗教，若不被信仰，港澳市民就失去政治共識，及無法與中央建立互信。

《憲法》第三十一條列明，特別行政區內實行的制度，按照具體情況由全國人民代表大會以法律規定。陳端洪形容，憲法第31條是個「轉換插頭」，保持香港原有法律基本不變，本身是一個主權決斷，回歸以後的香港法治應該是新憲制法治，與國家安全緊密相關。他認為，國家安全最重要在於人心，忠誠是最重要的道德要求，憲法忠誠是現在政治忠誠的普遍模式。

他指出，在英國統治香港時期，不少人認為英國比中國強大，由內地遷到香港，「借」香港致富後，沒有了國家概念，把自己當作是世界公民，沒有國家觀念，批評這是「嚴重的錯覺」。他認為，英國佔領香港是戰爭的結果，是中華民族的災難，體現國家安全的重要性，指出香港人在英殖民時代的安全，不是真正的公民安全，而是沒有政治主體資格的安全。

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記者：尹櫻霖