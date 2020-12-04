【HBO劇】前iBanker創作《敵爭上游》揭職場辛酸　大學尖子入投行做到過勞死【有片】

▲ 《敵爭上游》講述5位大學畢業生獲得英國著名投行試用，為了爭取成為正式僱用員工而各出奇謀。（劇照）

現已在HBO播映的英國BBC劇集《敵爭上游》（Industry），是少有以金融機構為背景的職場劇集，兩位主創人曾經任職英國投資銀行，透過5位大學畢業尖子在投行做見習生，呈現金融業的職場血淚。

共8集的英國製作劇集《敵爭上游》，講述5位大學畢業生加入倫敦著名投資銀行當見習生，他們要在6個月的試用期內爭取表現，以證明自己值得留低。

5位畢業生當中以黑人Gus（David Jonsson飾）背景最優越：伊頓公學及牛津大學畢業，自視甚高；被派去外匯部工作的Yasmin（Marisa Abela飾）優勢是有家底及外表姣好；身材嬌小的黑人女生Harper（Myha'la Herrold飾）來自紐約，受上司器重，卻彷彿有不可告人的秘密。

做到過勞死

這班見習生為爭取各自組別的上司認同，各師各法。如Yasmin總是每朝早為上司和同事買咖啡，討大家歡心；Harper勝在分析力強，常主動向上司提出向客戶銷售投資產品的新主意。

至於出身平凡的Hari（Nabhaan Rizwan飾），相信只要勤力便有機會出頭。為交計劃書，他連續多天在公司通宵工作，捱不住的時候就躲在廁格小睡。由於長期不休息、只靠服藥丸及飲品提神，終釀成悲劇，反映職場世界的殘酷。

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投行眾生相

劇中名為Pierpoint & Co的投資銀行純屬虛構，但此劇的兩位主創人Mickey Down及Konrad Kay卻有在倫敦投行的工作經驗。Mickey曾任分析員，Konrad則在銷售交易部工作，然而這兩位牛津大學畢業生都自覺不大適合金融業，做了一兩年便轉型從事創作。

兩位主創人透過創作此劇，呈現2008年金融海嘯後投資銀行界的眾生相。有放膽給見習生嘗試的上司，也有一些懶理新人的主管，還有資深員工充滿階級觀念，總愛誇談自己跟哪些名人相識，用不屑眼光批評某些見習生說話用語及口音似礦工。

不少影視作品總會描繪金融才俊縱情酒色，今回劇中的一班見習生同樣work hard play hard，飲酒啪丸一夜情樣樣齊。至今此劇播至第4集，正步入高潮，到底最後誰人可留低？

INFO

《敵爭上游》（共8集）

播映日期及時間：逢星期二11am

播映頻道︰HBO（Now TV 115台）、HBO GO