【2021星座運程】白羊座今年宜作重整　愛情4月最強

▲ 白羊座的運勢都傾向於保守，比較難有新發展機會，不過屬於自己的時間相對較多，可以選擇重整自我了。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測白羊座運程

白羊座的運勢都傾向於保守，比較難有新發展機會，不過屬於自己的時間相對較多，可以選擇重整自我了。

愛情︰今年的愛情月份主要在4月最強，如果沒有對象的話，可以一試。有對象的話，亦可以於此時候加強感情。往後，感情運會較為冷淡，直至8月後才會有變化，唯10月期間易有少爭執。

事業︰今年整體傾向平穩，所以事業並沒有太大變化，在年頭時比較容易有變化，但這個變化傾向於確定一年的大方向，所以在1月份，要好好管理自己的事業走向。下半年，機會少，而且易被他人攻擊或受壓，所以忌高調。

財運︰今年的財運應量入為出，入的就和往年差不多或較少，但用的就反而多了，特別是7月往後更為明顯。

其他︰今年可能較要留意是人際問題，許多時別人答應的事，並不一定會進行，但沒有答應的，又可能得到幫助。這會是今年順利與否的關鍵。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華