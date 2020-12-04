【死亡個案】歌舞群組38歲確診男病人同時感染流感後死亡　 疫情以來最年輕死者

▲ 歌舞群組38歲確診男病人同時感染流感後死亡。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（4日）新增 112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。

劉家獻表示，截至今早9時，過去24小時醫管局錄得呈報個案120宗，有2名病人離世，編號6447及6272，於昨晚離世。累計有112人離世。

一名82歲有長期病患的女病人（個案編號：6447），於12月1日因發燒、肺炎及敗血性休克，入住伊利沙伯醫院深切治療部，其後確診新冠肺炎。她一直需要呼吸機協助呼吸，情況持續惡化，延至昨晚8時08分離世。該名女病人是昨日（2日）公布的不明源頭個案，是退休人士，居住於九龍塘。

一名38歲有長期病患的男病人（個案編號：6272），於11月27日到瑪麗醫院，翌日起愈發嚴重，同日確診新冠肺炎，其有一名家屬是確診者，遂該名男病人被列為密切接觸者，由檢疫中心送院，在其樣本中亦驗到甲型流感，至昨晚11時42分離世。

劉家獻續指，該名病人的長期病患屬神經系統問題，早前已有研究指出若一個病人同一時間確診流感及新冠肺炎，患上併發症及其他後果亦會較單一個病差，故呼籲市民應接種流感疫苗，減低同時患上兩個病的機會。

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記者：洪芷晴