【開心速遞】陳偉琪有望回歸《愛回家》 「細龍太」風騷行山派福利 娛樂 15:36 2020/12/04 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 ▲ 陳偉琪展現多個誘人甫士。（取自IG） 早前有指遭TVB雪藏接近大半年的「細龍太」陳偉琪，上月被安排現身台慶，令人驚喜，陳偉琪並表演豎琴，相信解封在即，不少網民都希望「細龍太」快現身《愛回家》劇組。 被指「解封」在望的陳偉琪，早前便在IG貼出多張行山相，當日Vicky跟友人行山，穿佢黑色小背心的細龍太，大晒纖腰及美好身段。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 陳偉琪在相中更擺出多個甫士，展現長長秀髮及笑容等，看來心情大靚。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚 細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】 19:56 2020/11/19 【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚 細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】 【岑杏賢結婚】岑杏賢首發放婚禮照片 好姊妹湯洛雯親手製作花球 21:06 2020/12/01 【岑杏賢結婚】岑杏賢首發放婚禮照片 好姊妹湯洛雯親手製作花球 【永結同心】袁文傑結束9年愛情長跑 跟張潔蓮入紙註冊結婚 17:20 2020/12/03 【永結同心】袁文傑結束9年愛情長跑 跟張潔蓮入紙註冊結婚 開心速遞 陳偉琪 電視劇 演員 TVB