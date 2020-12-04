  • 17°C
香港時間 : 20201204日 (週五) 17:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】陳偉琪有望回歸《愛回家》　「細龍太」風騷行山派福利

娛樂 15:36 2020/12/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

陳偉琪展現多個誘人甫士。（取自IG）

早前有指遭TVB雪藏接近大半年的「細龍太」陳偉琪，上月被安排現身台慶，令人驚喜，陳偉琪並表演豎琴，相信解封在即，不少網民都希望「細龍太」快現身《愛回家》劇組。

被指「解封」在望的陳偉琪，早前便在IG貼出多張行山相，當日Vicky跟友人行山，穿佢黑色小背心的細龍太，大晒纖腰及美好身段。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

陳偉琪在相中更擺出多個甫士，展現長長秀髮及笑容等，看來心情大靚。 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
19:56 2020/11/19
【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
【岑杏賢結婚】岑杏賢首發放婚禮照片 好姊妹湯洛雯親手製作花球
21:06 2020/12/01
【岑杏賢結婚】岑杏賢首發放婚禮照片 好姊妹湯洛雯親手製作花球
【永結同心】袁文傑結束9年愛情長跑　跟張潔蓮入紙註冊結婚
17:20 2020/12/03
【永結同心】袁文傑結束9年愛情長跑　跟張潔蓮入紙註冊結婚
開心速遞 陳偉琪 電視劇 演員 TVB

最高瀏覽

【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
10:14 2020/12/03
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車
16:28 2020/12/02
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車