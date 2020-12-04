【開心速遞】陳偉琪有望回歸《愛回家》　「細龍太」風騷行山派福利

▲ 陳偉琪展現多個誘人甫士。（取自IG）

早前有指遭TVB雪藏接近大半年的「細龍太」陳偉琪，上月被安排現身台慶，令人驚喜，陳偉琪並表演豎琴，相信解封在即，不少網民都希望「細龍太」快現身《愛回家》劇組。

被指「解封」在望的陳偉琪，早前便在IG貼出多張行山相，當日Vicky跟友人行山，穿佢黑色小背心的細龍太，大晒纖腰及美好身段。

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陳偉琪在相中更擺出多個甫士，展現長長秀髮及笑容等，看來心情大靚。