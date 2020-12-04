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【2021星座運程】金牛座事業發展兩極　愛情運較穩定

休閒消費 15:53 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

今年的金牛座，運勢上較多思想進步的機會，本身可能會有比較多的想法，所以會嘗試經歷多些不同東西，可以試試給自己新的挑戰。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測金牛座運程

今年的金牛座，運勢上較多思想進步的機會，本身可能會有比較多的想法，所以會嘗試經歷多些不同東西，可以試試給自己新的挑戰。

愛情︰今年的愛情運比較穩定，對方容易支持自己，也會給予自己適當的幫助。但在7至10月期間，個人會較依賴對方，或影響感情。而如果沒有對象的，這時候也可能會有人願意為自己付出，亦是新感情發展的機會。

事業︰今年的事業發展可說相當兩極，如果是創業或找新工作的話，5月會是一個適當時機，令7至10月發展亦可以期待，亦相當忙碌。但如果留在原本位置，7至10月就會變得不容易過，壓力大、工作量多，惜回報不高。

財運︰2021的財運並沒有太大進帳，可以說年度有?大的發展機會，但並不代表可以即時得到回報，反而要用上金錢的地方較多，要考慮的就有更多。

其他︰金牛座今年自我進步其實不少，亦會開始想更多關於自己的事，但在缺乏良好計劃與行動時，容易為周邊朋友或家人造成壓力，要盡量小心，減少問題發生。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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