【著數優惠】九號水產一連16日舉行韓國統營市海產節　韓國直送活蠔$40買1送1優惠

▲ 韓國珍寶活蠔 $50/隻、$140/3隻（九號水產提供）

疫情下不能外遊，一眾韓迷當然恨返鄉下。全港最大的水產概念場九號水產，為滿足一班韓國粉絲，特意由韓國統營市引入當地直送新鮮海產，由12月5日起一連16天舉辦韓國統營市海產節，並提供多項購物優惠，海鮮迷不容錯過。

▲ 韓國統營活蠔（九號水產提供）

（1）統營市直送活蠔$40買1送1優惠

冬季盛產鮮蠔，韓國釜山西部的統營市就有「海鮮聖地」之稱，每年鮮蠔產量可達26萬噸，佔全國總產量8成，這次海產節就會有統營市的新鮮活蠔直送到港。

▲ 韓國統營市有海鮮聖地之稱，鮮蠔年產量可達26萬噸。（九號市場提供）

場內的居酒屋九號尋香及饒之味會推出韓國統營活蠔買1送1優惠，只需$40即可以享用2隻肥美統營活蠔。九號尋香會同步供應手掌般大的韓國珍寶活蠔、清甜彈牙的原隻活鮑魚刺身等。

供應日期︰只限12月5、6、12、13、19、20日，每日下午12至8時，數量有限，售完即止。

（2）設即買即燒自助磯燒區

饒之味居酒屋會設磯燒、生蠔及堂食區3大區域，提供多款蠔料理及海鮮小食。磯燒區內設有磯燒爐，食客可點配有1隻韓國統營活蠔、1隻活鮑魚以及1份蠔餃子錫紙鍋的統營磯燒套餐（$100）。

▲ 原隻活鮑魚刺身 $60/隻（九號水產提供）

堂食區則有2款全新韓國鮑魚（$218）及蠔肉釜飯套餐（$178），以及活蠔、鹽燒海鰻、磯煮韓國BB鮑魚等8款期間限定韓國地道小食。

供應日期︰磯燒區、生蠔區及堂食區只限於12月5、6、12、13、19、20日中午12時至晚上8時供應，數量有限，售完即止。

▲ 韓國鮑魚釜飯套餐 $218（九號水產提供）

（3）韓國料理私廚教室

海產節期間，九號水產特意邀請韓國料理班導師教授各款地道健康韓國菜，詳情請留意九號水產facebook專頁公布。參加者更可以於課後到旁邊的食材專賣店購買韓國進口海產，消費滿指定金額，更可享2大精選購物優惠，包括︰

消費滿$250 ，可以半價$39換購原價$78的海鮮高湯湯包。

消費滿$500，可獲贈價值$42的自家品牌「至臻之味 韓國蠔肉」1包，多買多送。

九號水產「韓國統營市海產節」

日期︰12月5日至20日

地點︰黃埔天地百合苑商場（第9期） G1-9及G17-18號舖

時間︰10am-10pm

記者︰黃依情



