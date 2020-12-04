【2021星座運程】雙子座財運相當不俗　易得上司賞識

▲ 雙子座的朋友，雖得上司賞識，但今年的人事問題較多，容易認識到製造麻煩的人，也可能因此造成工作上的合作困難。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測雙子座運程

今年的雙子容易忽略人事管理，容易出現人際問題，這令到工作合作，以及朋友友誼之間都易出現麻煩。

愛情︰今年對於未有對象的雙子來說，是一個蠻多機會的時候，在6月至8月間會有不少機會。不過，在6月初發展的感情，並不容易穩定下來，比較多阻礙。而如果是有對象的，今年反而爭執較多，較易有其他人介入，要小心。

事業︰今年發展比較多機會，容易得到上司賞識，但也因此容易得罪他人，特別是8月、10月、12月這三個月份內，更加容易得失別人，引致人事問題。

財運︰今年相當不錯，容易得到回報，自己花錢也會較放得開。不過，也可能因此認識到了不少酒肉朋友。

其他︰今年的人事問題較多，容易認識到製造麻煩的人，也可能因此造成工作上的合作困難。另外，身體狀況也可能較差，關節較易出問題。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華