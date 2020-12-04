【2021星座運程】巨蟹座宜把握7月強勢　人際關係決定一切

▲ 7月份是巨蟹今年最好運勢的時刻，在這時間做決定會比較好。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測巨蟹座運程

今年巨蟹座可說是成也人際、敗也人際，周圍有很多可以信任、可以幫助自己的友人，但往往去相信會害自己的人，無論工作、感情也如是。

愛情︰沒有對象或穩定關係的，在2月至6月，及10月後，都容易遇到對象，但往往是不適當的對象，而7月中的時候，是一年比較易有好對象的時候。而即使有對象的巨蟹，這些時候亦可能出現一些影響感情的人出現。

事業︰今年事業機會多，但易有小人，除了在暗地的小人外，身邊的雙面人更是恐怖，所以要小心說話，小心分析別人的說話較好。特別是5月期間，更是有危機。

財運︰上半年的財運相當穩定，惟下半年容易受其他事情影響，造成金錢上的損失，要留意年中會否出現一些金錢上的抉擇。

其他︰7月份是巨蟹今年最好運勢的時刻，在這時間做決定會比較好。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華