【2021星座運程】獅子座留意三個麻煩月份　宜低調不宜太動作

▲ 今年獅子座的敵人蠻多，很容易被人打壓，或者拖後腿，要留意合作夥伴的選擇及行動的進度。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測獅子座運程

今年獅子座的敵人蠻多，很容易被人打壓，或者拖後腿，要留意合作夥伴的選擇及行動的進度。

愛情︰在感情方面，今年年頭的對象情緒比較多，影響個人情緒，令你的工作表現變差。到了7月，亦容易發生爭執，留意控制自己的情緒。而沒有對象的，年中時間，比較容易尋得對象，可以留意身邊的人。

事業︰工作方面，競爭者多，也容易有人中傷。如果是較穩定的工作，人事問題較少，但如果是講求合作、合夥，或者有關客戶的工作，都會比較麻煩。特別是1月、7月及10月，都較易發生問題。

財運︰限制較多，不容易有額外之財，如果是靠佣金、非恆常收入的，會比較麻煩。特別是7月，是運勢最差的時間。

其他︰今年宜低調，盡量別做太多大動作，以免被人攻擊，合作也應減少。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華