【2021星座運程】處女座上半年發展大　宜小心處理財政

▲ 處女座較多貴人幫助，雖然今年都頗多困難，但多能化險為夷，不過，到年尾時身體較差，小心身體。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測處女座運程

較多貴人幫助，雖然今年都頗多困難，但多能化險為夷，不過，到年尾時身體較差，小心身體。

愛情︰2至3月份容易出現感情問題，無論是有對象或沒對象，都容易在這段時間出現狀況。至年中感情漸趨穩定，不過不容易出現新對象。需要到7至8月，才易有新對象。

事業︰今年上半年發展機會較大，不過自身難於掌握，需要靠朋友幫助，或者給予意見提醒，才易發展。至年尾，則易出現意外，工作亦易有漏洞。

財運︰今年會出現漏財狀況，經常意外花錢，購買不少多餘的東西，或不能得到預期的錢財，8月更為嚴重。

其他︰在後半年容易出現身體問題，特別是受傷意外，要小心周圍狀況，防止受傷。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華