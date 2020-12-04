  • 17°C
香港時間 : 20201204日 (週五) 17:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021星座運程】處女座上半年發展大　宜小心處理財政

休閒消費 16:11 2020/12/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

處女座較多貴人幫助，雖然今年都頗多困難，但多能化險為夷，不過，到年尾時身體較差，小心身體。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測處女座運程

較多貴人幫助，雖然今年都頗多困難，但多能化險為夷，不過，到年尾時身體較差，小心身體。

愛情︰2至3月份容易出現感情問題，無論是有對象或沒對象，都容易在這段時間出現狀況。至年中感情漸趨穩定，不過不容易出現新對象。需要到7至8月，才易有新對象。

事業︰今年上半年發展機會較大，不過自身難於掌握，需要靠朋友幫助，或者給予意見提醒，才易發展。至年尾，則易出現意外，工作亦易有漏洞。

財運︰今年會出現漏財狀況，經常意外花錢，購買不少多餘的東西，或不能得到預期的錢財，8月更為嚴重。

其他︰在後半年容易出現身體問題，特別是受傷意外，要小心周圍狀況，防止受傷。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

相關文章

【2021星座運程】巨蟹座宜把握7月強勢　人際關係決定一切
今日 16:43
【2021星座運程】巨蟹座宜把握7月強勢　人際關係決定一切
【2021星座運程】雙子座財運相當不俗　易得上司賞識
今日 15:58
【2021星座運程】雙子座財運相當不俗　易得上司賞識
【2021星座運程】金牛座事業發展兩極　愛情運較穩定
今日 15:53
【2021星座運程】金牛座事業發展兩極　愛情運較穩定
【2021星座運程】白羊座今年宜作重整　愛情4月最強
今日 15:48
【2021星座運程】白羊座今年宜作重整　愛情4月最強
【2021星座運程】雙魚座宜與上司打好關係　積存實力等待機會
今日 16:59
【2021星座運程】雙魚座宜與上司打好關係　積存實力等待機會
【2021星座運程】水瓶座宜留意三個月份勿受蒙騙　誤信消息或有金錢損失
今日 16:33
【2021星座運程】水瓶座宜留意三個月份勿受蒙騙　誤信消息或有金錢損失
【2021星座運程】山羊座今年財政穩定有餘裕　感情或有第三者
今日 16:28
【2021星座運程】山羊座今年財政穩定有餘裕　感情或有第三者
【2021星座運程】人馬座事業有貴人助　財運或有隱憂
今日 16:23
【2021星座運程】人馬座事業有貴人助　財運或有隱憂
【2021星座運程】天蠍座今是是面對選擇之年　年尾財運較佳
今日 16:19
【2021星座運程】天蠍座今是是面對選擇之年　年尾財運較佳
【2021星座運程】天秤座易得額外之財　小心身體健康
今日 16:15
【2021星座運程】天秤座易得額外之財　小心身體健康
風水 星座 塔羅

最高瀏覽

【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
10:14 2020/12/03
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
【出軌線索】「肝指數」成丈夫出軌證據　醒目妻成功捉小三全憑醫生一句說話
17:44 2020/12/03
【出軌線索】「肝指數」成丈夫出軌證據　醒目妻成功捉小三全憑醫生一句說話