【2021星座運程】天秤座易得額外之財　小心身體健康

▲ 雙子座上半年的愛情不錯，沒有對象的，也可以在3月份容易找到新對象。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測天秤座運程

今年發展的東西、想法也多，但許多時想法多，但卻進展少，需要減省程序或針對出擊，好控制自己不足夠的資源。

愛情︰上半年的愛情不錯，沒有對象的，也可以在3月份容易找到新對象。但在後半年，卻容易忽略對象，如果沒有對象，自然不用煩惱，但有對象的話，就可能令對方不滿。

事業︰工作方面機會較多，上半年會有很多機遇，但亦因此，把自己的資源、體力分得太散，顧不了全部，變得事業不進反退。至7月份，事業就變得較差，要留意8月的反彈期，要懂得取捨。

財運︰容易得到不少額外之財，所以自僱或收受佣金的，機會也較多，但自己未必受得起，特別是身體問題，留意7月身體會否支持不了。

其他︰7月份問題較大，容易跟人衝突，情緒失控，身體未必支?得住，令許多過去的東西崩盤，所以要小心之前的部署。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華