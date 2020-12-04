【新冠肺炎】兩名學生染疫　就讀香港中國婦女會中學及五旬節聖潔會永光書院

▲ 新冠肺炎疫情急劇惡化。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（4日）新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明，其他是相關個案。

張竹君指，有31宗與個案與其他個案相關，包括東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍增9名員工及1名員工家人確診，累計43名院友及11名工作人員及家人染疫；日出康城第9期工地群組增5名員工及2名家人，累計27名員工名5名家人確診；跳舞群組多17人確診，包括東華三院何玉清翠柳頤庭院友。

確診個案中亦包括兩名學生（個案編號：6601、6633），分別就讀五旬節聖潔會永光書院及西灣河香港中國婦女會中學，有關學校的學生及老師都需要做檢測，停止面授課程。另有一名的士司機染疫，其車牌是VF4177（個案編號：6671）。

行政長官林鄭月娥早前已表明有關罰款阻嚇力不足，將倍數提高罰款，實際提高幅度。消息指行政會議通過，限聚令、口罩令、強制檢疫等規例定額罰款，由2,000元提高至5,000元。詳情即看：【下一頁】

英國日前率先批准美國藥廠輝瑞的新冠肺炎疫苗大規模使用，輝瑞疫苗研發團隊之一復星醫藥表示，正積極與本港衞生署商討及準備註冊所需文件，將盡快提交文件審批，以符合註冊要求，若獲批最快明年第一季推出疫苗。但本港衞生署回覆查詢指暫未收到相關申請。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩