  • 17°C
香港時間 : 20201204日 (週五) 17:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】兩名學生染疫　就讀香港中國婦女會中學及五旬節聖潔會永光書院

社會 16:42 2020/12/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

新冠肺炎疫情急劇惡化。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（4日）新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明，其他是相關個案。

張竹君指，有31宗與個案與其他個案相關，包括東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍增9名員工及1名員工家人確診，累計43名院友及11名工作人員及家人染疫；日出康城第9期工地群組增5名員工及2名家人，累計27名員工名5名家人確診；跳舞群組多17人確診，包括東華三院何玉清翠柳頤庭院友。

確診個案中亦包括兩名學生（個案編號：6601、6633），分別就讀五旬節聖潔會永光書院及西灣河香港中國婦女會中學，有關學校的學生及老師都需要做檢測，停止面授課程。另有一名的士司機染疫，其車牌是VF4177（個案編號：6671）。

行政長官林鄭月娥早前已表明有關罰款阻嚇力不足，將倍數提高罰款，實際提高幅度。消息指行政會議通過，限聚令、口罩令、強制檢疫等規例定額罰款，由2,000元提高至5,000元。詳情即看：【下一頁】

英國日前率先批准美國藥廠輝瑞的新冠肺炎疫苗大規模使用，輝瑞疫苗研發團隊之一復星醫藥表示，正積極與本港衞生署商討及準備註冊所需文件，將盡快提交文件審批，以符合註冊要求，若獲批最快明年第一季推出疫苗。但本港衞生署回覆查詢指暫未收到相關申請。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】黃竹坑及灣仔設臨時檢測中心　專為院舍員工作檢測
今日 10:14
【新冠肺炎】黃竹坑及灣仔設臨時檢測中心　專為院舍員工作檢測
【新冠肺炎】旅發局取消除夕倒數煙火活動及新春花車巡遊　中環不設巨型聖誕樹
今日 15:13
【新冠肺炎】旅發局取消除夕倒數煙火活動及新春花車巡遊　中環不設巨型聖誕樹
【裁員潮】中國飛機服務公司裁員160人　其餘員工明年凍薪續放無薪假
今日 15:22
【裁員潮】中國飛機服務公司裁員160人　其餘員工明年凍薪續放無薪假
【定額罰款】違反限聚令、口罩令等規例定額罰款　擬提高至5000元
今日 15:59
【定額罰款】違反限聚令、口罩令等規例定額罰款　擬提高至5000元
五旬節聖潔會永光書院 香港中國婦女會中學 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
10:14 2020/12/03
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
【出軌線索】「肝指數」成丈夫出軌證據　醒目妻成功捉小三全憑醫生一句說話
17:44 2020/12/03
【出軌線索】「肝指數」成丈夫出軌證據　醒目妻成功捉小三全憑醫生一句說話