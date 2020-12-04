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【2021星座運程】天蠍座今年是面對選擇之年　年尾財運較佳

休閒消費 16:19 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

天蠍座的朋友，選擇是今年最大的重點，是事業還是感情，是需要面對的。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測天蠍座運程

今年發展較多，許多方面都可以穩定下來，不過感情和事業就不易平衡。

愛情︰受到工作忙碌影響，感情很容易被忽略，但實際上，感情也有不少穩定下來的機會，於年中機會不少，但卻容易因事業而放棄。

事業︰今年工作發展不錯，上半年機會變得多，引致下半年也忙起來。在運勢上，容易忽略感情發展，也容易失去朋友。

財運︰今年財運來得較遲，較容易在年尾才有大收穫，但整體的財運佳，只是上半年相對較弱。

其他︰選擇是今年最大的重點，是事業還是感情，是需要面對的。考慮清楚，若事業發展得好，所需要犧牲的，就可能是人際關係。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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