【新冠肺炎】今日新增112宗確診　100宗本地個案36宗屬源頭不明

▲ 今日（4日）新增112宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（4日）新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。另80多宗初步確診個案。

張竹君指，76宗相關個案包括東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍，增加9名員工和1名員工家人確診；日出康城第9期工地群組，增加5名工友和其2名家人確診；歌舞群組多17人確診，其中1宗屬東華三院何玉清翠柳頤庭宿友。

她又指，東華三院何玉清翠柳頤庭累計2名員工和2名宿友確診，另有2宗初步確診個案；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍則累計43宿友、11名員工和1名其家屬確診。

確診個案中亦包括兩名學生，分別就讀西灣河香港中國婦女會中學以及五旬節聖潔會永光書院，詳情即看：【下一頁】

早前有4名確診患者於潛伏期間到訪紅館，並觀看張敬軒演唱會。張竹君指出，其中兩人的家人比他們較早發病，相信染疫是與家人相關，而另有2人是不明源頭個案，又指現時暫看不到場地有爆發，因暫未可以肯定有關人士發病是與表演有關。詳情即看：【下一頁】

行政長官林鄭月娥早前已表明有關罰款阻嚇力不足，將倍數提高罰款，實際提高幅度。消息指行政會議通過，限聚令、口罩令、強制檢疫等規例定額罰款，由2,000元提高至5,000元。詳情即看：【下一頁】

旅發局今日（4日）宣布，取消舉辦今年在維港兩岸舉行煙火倒數活動及明年新春花車巡遊，有關最新安排，即看：【下一頁】

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記者：陳子謙