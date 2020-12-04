【2021星座運程】人馬座事業有貴人助　財運或有隱憂

▲ 人馬座的朋友，今年人事上佳，許多人會支持自己，事業、感情也易有發展。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測人馬座運程

今年人事上佳，許多人會支持自己，事業、感情也易有發展。

愛情︰今年愛情易有多個對象出現，上半年多個對象出現，無論有沒有固定對象也可以留意。但這在下半年可能出現問題，特別是8至9月，容易出現感情衝突，要特別留意。

事業︰很多新發展，以及同伴支持，令工作可以得到發展。但過程中，容易有不安因素，有點靠走捷徑，或要小心背後風險。

財運︰今年要小心儲蓄，錢來得快也去得快，但背後恐有風險，雖然今年沒有大問題發生，但就卻潛伏不安因素。

其他︰今年很多事情不小心，但卻獲得成功，背後容易有些帶有風險的動作在進行，這令你在無意中製造了不少危機與敵人，謹記盡量不要做太過分的事。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華