【飲食速報】唐揚雞專門店CHICK IN A BOX推出聖誕派對盛　6至8人炸雞餐$548外賣低至8折

▲ CHICK IN A BOX推出聖誕派對盛及全新金賞唐揚雞。（餐廳提供）

疫情第4波加上限聚令，今年聖誕最好還是留在家歎外賣慶祝較適合。主打日式唐揚雞料理的CHICK IN A BOX，將會將日本人過聖誕食炸雞的傳統習俗帶來香港，推出聖誕派對盛及全新金賞唐揚雞，為歡樂的聖誕添上驚喜滋味。

▲ 派對盛6-8人餐 $548（餐廳提供）

全新的派對盛有3至4人餐及6至8人餐兩款，均包括全新推出的金賞唐揚雞、迷你咖哩飯及多款日式炸物。

▲ 京都梅しん唐揚雞（餐廳提供）

兩款全新金賞唐揚雞就有連續2年榮獲「全國唐揚大賽 – 東日本醬油部門」中最高金賞及3年榮獲金賞的からあげ家奥州いわい監修室根醬油唐揚雞，以及連續8年獲得日本全國唐揚金賞獎的京都梅しん唐揚雞，炸雞迷必定要試。

▲ 唐揚雞及脆炸雞膇配泰式辣醬（餐廳提供）

店家更特別推出「雙重Chick味」，有3件唐揚雞及2件脆炸雞槌，更可自選6款自家製醬料，包括黑松露沙律醬、粟米濃湯沙律醬、蜜糖芥末醬、Shake Shake咖喱粉、泰式辣醬及拉絲芝士，滿足一眾食客口味。

CHICK IN A BOX亦可於全新外賣平台（https://chickinabox.oddle.me）、foodpanda、Deliveroo及Uber Eats訂購，聖誕節期間優惠低至8折。

記者︰黃依情