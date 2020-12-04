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【2021星座運程】山羊座今年財政穩定有餘裕　感情或有第三者

休閒消費 16:28 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

山羊座的朋友，今年事業發展相當好，容易出現創業或升遷，不過適應也比較困難，容易出錯。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測山羊座運程

今年事業發展相當好，容易出現創業或升遷，不過適應也比較困難，容易出錯。

愛情︰如果有對象的話，2月份容易出現第三者，在對方的強烈接近下，自己很容易影響到本身的感情。但如果沒有對象，亦要小心，因2月份的對象容易帶來不好影響。年底所出現的感情運，比較好發展。

事業︰今年有大發展，易創業與升遷，可以留意第一季的發展機會，但也要留意8月份，或有錯漏出現，可能在不擅長的工作上，出現較大問題。

財運︰整體相當穩定，亦有餘裕，只要小心管理就沒有問題。唯一是2月份的對象，及8月份可能發生的出錯，或導致金錢損失。

其他︰今年是一個開創的年份，但也因為新的模式，容易出問題，所以要多詢問他人的意見，做事盡量小心，慎防出錯。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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