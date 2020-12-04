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【2021星座運程】水瓶座宜留意三個月份勿受蒙騙　誤信消息或有金錢損失

休閒消費 16:33 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

水瓶座的朋友，今年容易遇上騙徒，特別是金錢上，容易受騙，工作上也可能受影響。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測水瓶座運程

今年容易遇上騙徒，特別是金錢上，容易受騙，工作上也可能受影響。

愛情︰今年的感情容易在1月出現新對象，其他時間則較為穩定，難有突破。不過，在7月份，較容易因錢財而爭執，已婚人士特別注意。

事業︰要特別小心與自己合作、合夥及客戶，今年容易出現金錢問題，一些不正確的信息，會導致投資失當，或計劃出錯，造成金錢損失。

財運︰1月、4月及7月，易受別人蒙騙，特別是1月和7月，相對嚴重，要小心別與他人作任何契約。

其他︰水瓶在2021可說是無妄之災的一年，許多事情發展平平，但卻易受人所騙，影響或涉及多方面。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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