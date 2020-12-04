【2021星座運程】雙魚座宜與上司打好關係　積存實力等待機會

▲ 雙魚座的朋友，今年得到許多貴人所助，發展不錯，但總是難有突破發展，可以選擇積存實力，等待機會。

2021年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2021年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測雙魚座運程

雙魚今年得到許多貴人所助，發展不錯，但總是難有突破發展，可以選擇積存實力，等待機會。

愛情︰如果沒有對象，2月是一個好機會，透過朋友認識的對象，或是認識已久的對象易擦出火花，如果錯失的話，可能要到7月份才有機會。已有對象的話，今年對方有機會在8月份出現第三者，但對方只是一閃即逝。

事業︰今年難得到升遷，或者向上發展的機會。但周遭的朋友、客戶支持自己，所以工作表現好，如是自由業或賺取佣金的，成績相當不錯。而打工的話，亦可以在今年與上司打好關係。

財運︰今年的財運上佳平穩，特別是7月份，易有意外之財。惟3至4月容易出錯，有意外損失。

其他︰今年雙魚座運勢佳，但卻欠缺發展機會，如何收集資源，等待機會成了今年的課題，所以盡量打好包括人事的基礎。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華