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【消失的情人節】疫情延遲香港上映日期　導演陳玉勳率男女主角祝港人健康

娛樂 16:41 2020/12/04

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《消失的情人節》

因為疫情，香港戲院要再度停業，原定在12月10日上映的今屆金馬獎大贏家的台灣電影《消失的情人節》要延期上映。

日前，《消失的情人節》導演陳玉勳，在台灣帶領男主角劉冠廷及女主角李霈瑜（大霈）到戲院出席謝票活動時，不忘關心香港的觀眾，並拍片呼籲大家在這段期間要注意身體健康，希望戲院重開後，可以很快再和大家見面。

《消失的情人節》導演陳玉勳。

男主角劉冠廷今年因為有份演出多套入圍金馬獎的電影並受矚目，接下來也會有多套電影及電視劇上映，包括台灣首部以消防員為題材的劇集《火神的眼淚》、與香港男團Mirror成員邱士縉（Stanley）合演的《塵沙惑》等。

他在百忙之中出席謝票活動，亦關心香港，片中他細心提醒香港朋友們要多洗手，疲情緩和後必定可以再入戲院欣賞好電影。

《消失的情人節》男主角劉冠廷。

至於大霈在片中也呼籲大家要做好防疫，勤洗手戴口罩。現實生活中，大霈與《消失的情人節》的土氣女孩形象完全不一樣，原來大霈童年時居住於新西蘭，大學時於瑞典做交換學生。

大霈今次在《消失的情人節》是首次演出電影並任女一，演技廣受好評更入圍金馬獎最佳女主角，之後她有新劇《大債時代》開播。

《消失的情人節》女主角李霈瑜。

至於《消失的情人節》導演陳玉勳，近日馬不停蹄為影片在台謝票。

因為影片在金馬獎成後大贏家，片商決定加開場次，目前已累積逾2,800萬台幣票房（約765萬港幣）。

撰文 : TOPick柴犬出動

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