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【全民造星III】A4 Cloud唱歌前真食Props　林二汶甘拜下風：西蘭花冇幫你封喉【有片】

娛樂 17:21 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

A4組為大家製造不少驚喜。

ViuTV大型選秀節目《全民造星III》戰況激烈，令TVB要變陣以劇集《香港愛情故事》迎戰。早前，《全民造星III》的A4組的李靜蓮（Alina）、 雲浩影（ Cloud）、 趙祥誠（Ben）和楊甯在指定項目中，表演喜劇版《好人》。

由於表演蝦碌連連，卻成了另類的幽默，表演的「無厘頭」甚至獲得喜劇導演谷德昭肯定。

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A4組引起熱話。（取自Ben IG）

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食西蘭花照上高音

導師林二汶在節目播出後，在IG發文：「A4表演睇埋今晚先講，即刻要講嘅係，暈姨除左唔記得攞咪之外，佢⋯⋯⋯⋯ 佢⋯⋯⋯⋯ 仲真心食左舊props⋯⋯⋯⋯」

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並標籤「西蘭花雖然食得但係佢都係props黎架暈姨」、「入戲的最高境界」、「好彩你啲西蘭花生性冇幫你封喉」、「A4傳奇」、「暈姨傳奇」和「我知我知進度有排追」。

同組的Ben表示：「我當時係對面坐，我心唸，雲姨，你食完仲點唱歌。。仲要係個台上面食係咩玩法。。。真係次次都有新野。」

喜劇導演谷德昭肯定A4表現。（《全民造星3》截圖）

Alina為Cloud平反：「為咗唔好浪費我哋嘅晚餐，我哋拎埋出去做props」，其後Cloud親自回應：「明明每次排戲我地都係一路食一路練....I’m not alone」。

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「無厘頭」代表

除了Cloud在唱歌前真食西蘭花，A4組的表演還有不少驚喜。先有楊甯在扮演地產經紀，面不改容說出：「一街都是飛機，一天都是電腦。」，成為「紅都面晒2.0」。

林二汶揚言A4組一個也不能少。（取自Ben IG）

其後在舉咪唱歌的部分，Cloud因忘記拿手袋，靈機一觸用水樽代替咪高峰，帶出另類的味道。而在旁Alina的疑惑表情更為真實，成為A4組的表情擔當。

A4組的表演充滿驚喜，發掘出成員們不同的一面，最後A4組在自選項目中，以坦白、真誠表演 《 想念 》，反差成功獲評判賞識，成功進級。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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