涉假身份開設虛擬銀行戶口　警方拘捕27人涉款達570萬元

▲ 警方偵破23宗科技罪案，27人被捕。(曾秋文攝)

警方偵破利用假身份證開設虛擬銀行戶口及網上情緣騙案，共拘捕27名男女，涉及款項達570萬元。今次是警方首次破獲以虛假身分證在虛擬銀行開設戶口騙案。

西區助理指揮官(刑事)冼國明警司表示，今年中接獲虛擬銀行報案，指有人利用虛假或他人的身份開設戶口，不法之徒利用偽造或假身份證犯案，以電腦改圖或在身份證上貼上他人照片，但最終被銀行保安識別系統攔截，銀行並無損失。

警方深入調查後，在全港多處拘捕10男3女，包括1名15歲中三學生，涉用虛假或誤導個人身份於虚擬銀行開設戶口，最終未能通過銀行的偵測系統；其餘14人涉15宗網上騙案，包括網上情緣、網購等案件，大部分為戶口持有人，涉款570萬港元。當中大部分為港人，全部持有本港身份證，部分人士有黑社會背景，涉嫌「使用偽造身分證」、「使用他人身分證」、「轉讓身分證」及「以欺騙手段取得財產」等罪名被捕。行動中檢獲手機和銀行文件，現正追查背後犯罪團夥。

西區反黑組主管葉雋熙高級督察表示,開設網上虛擬銀行戶口首先要下載軟件及提供身份證，其後需自拍照片，讓銀行核對身份證上的相片，成功後即可開戶。警方發現疑犯使用假身份證或他人的身份證，另外更有在他人的身份證上貼上自己的相片和更改身份證上的資料企圖瞞騙銀行,初步相信疑犯企圖開戶用作洗黑錢，使用網上銀行服務或貪圖迎新禮品。

另外西區刑事調查總督察黃宇徽表示，在本年2月至10月期間接獲15人舉報，指在社交平台和購物網站被騙取570萬元，個別金額由400元至340萬元不等，大部分受害人在網上情緣網站結識朋友後，被游說加入投資。警方其後鎖定目標人物，拘捕6男8女(18至61歲)，大部分是協助騙徒洗黑錢 的傀儡戶口持有人，全部人已獲保釋候查。

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記者：曾秋文