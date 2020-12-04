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相隔兩年推出專輯與日本樂團合作　RubberBand疫情下舉行線上音樂會

娛樂 17:15 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

RubberBand剛推出新專輯。

RubberBand相隔兩年，推出第9張專輯《i》，而樂隊亦將於下周六舉行「RubberBand《！》線上音樂會  」。

過去RubberBand的唱片均以英文字母順序為唱片命名，從《Apollo18》到《Hours》過後，RubberBand第9張專輯取名《i》，直接取材自代表「我」的「I」字，與樂迷一同發現自我。

「I」字頭大碟原本以「island」命名，以我們身處的島嶼作為起點，在這變幻的時代，RubberBand將唱片重新定位，透過簡單一個「i」字，與樂迷一同觀照自己，探索自我。

RubberBand早前亮相《Chill Club》。（取自instagram）

今次RubberBand今次的新碟與全新音樂單位合作，近年合作無間的唱片監製雷柏熹（Patrick Lui）最終率領RB四子，親身飛到日本與一行13人的Kyoto Composers Jazz Orchestra合作。

結果碟中的一曲《First Date》以輕快的groove伴以13支吹管，輕盈活潑，捕捉著甜蜜與蠢蠢欲動的感覺，另外《漫長》正經認真的編曲，充滿力量之餘，也記錄了關於個人、關於大眾、關於社會的現況。

初次跟Big Band以音樂交流，成為了RubberBand難忘的回憶。雖然原定多次往返日本製作唱片的計劃被疫情中斷，但幸好在科技協助下，最終順利完成《i》的製作。

說到線上音樂會，RubberBand屆時將聯同Patrick Lui 13人大樂隊，以前所未有的澎湃編曲演繹專輯《i》內9首新歌及重新編製舊歌。音樂會進行期間，樂迷如感受到製作團隊的誠意，可隨時打賞表示支持。

撰文 : TOPick柴犬出動

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