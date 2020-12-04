力推校本創新 設計思維融入STEAM教學 培育未來主人翁

世界瞬息萬變，科技日新月異，未來社會的主人翁到底需要甚麼特質？作為教育工作者，又應如何裝備我們的下一代？

對此，香港道教聯合會雲泉學校校長張寳雯認為，應着重培養學生的領導能力、服務社會的公民素養，以及追求夢想的動力，教育模式和教學團隊亦因此需要改變，以迎合近年教育的新需求。而「設計思維」（Design Thinking）正正是一個能啟迪孩子創意、解難和同理心的創新思維。於是，張校長早前參加了香港設計中心舉辦的「設計思維校長及科主任證書課程」，從中取經。

課程讓張校長理解設計思維所提倡的以人為本，如何鼓勵從用家及持分者的角度思考和發掘問題，而當中的關鍵與精髓，正是「同理心」三個字。「若學生自小能夠培養同理心，學會關顧他人、了解他人的需要，日後定能貢獻社會。」正因如此，張校長決定將這套創新思維融入到學校的STEAM課程之中。

▲ 香港道教聯合會雲泉學校校長張寳雯指，希望透過推行設計思維教育，讓學生掌握同理心的概念，應用在解決將來人生面對的各種疑難之上。

先從教育老師着手

萬事起頭難，但張校長卻深明要將設計思維融入學校教育，必先要從老師着手。因此，學校邀請了設計思維專家，向校內的老師講解設計思維的概念，「但第一年並不成功，皆因老師雖然明白箇中概念，但在實際推行時，卻未能轉化應用。如面對學生提問，老師仍會慣性地即時給予答案，結果錯過了讓學生思考和發揮創意的機會和空間。」她說。

找到了問題所在，張校長於是在第二年，為十多位老師安排約20小時的工作坊，讓他們更深入了解設計思維如何能實際應用在教學之上。「工作坊期間，同事要先在社區發掘未被解決的問題，再激發創意，思考解決方案，並透過原型製作，實踐心中的想法。」張校長續指，過程中老師學會不少教學和激發腦力的思考、設計和溝通工具，能應用於教學之上，真正帶領學生跳出框框思考和學習。

結合人文教育 發掘社區需要

近年，學界興起STEAM熱潮，而張校長將設計思維融入學校的STEAM專題研習課程，亦嘗試深化當中的教學元素。「就如STEAM當中的『A』既指藝術（Arts），亦代表人文教育（Liberal Arts），當中的精髓正是以人為本。」她解釋道。

在課程推行上，學校會先安排四至六年級學生每五人配對成跨年級的小組進行專題研習，並要求每組走訪社區，從發掘社區需要着手，再分工合作，思考解決方案，從中訓練學生溝通協作和領導能力。過程中，張校長指着重學生探究學習的過程，「傳統教學老師會想學生回答預設的答案，而在這課程中，老師會與學生一起尋找答案，期間學生可以主導探索的過程，從而鼓勵他們思考和表達心中想法。」

▲ 專題研習中，老師會帶學生走訪社區，訪問不同人士的需要，並從旁觀察和引導。

現就讀六年級的張浩俊（Angbuhang Hejan）就曾與組員一起走訪公園，訪問長者，「我們發現不少長者都不會使用公園的設施，反而喜歡在公園空地播音樂跳舞、耍太極、做運動等。」

這個小發現後來激發他們設計一個適合長者的運動設施。「我們會繪畫設計圖，製作模型和示範，又會反覆討論設施如何能夠幫助長者、會不會影響其他公園使用者等，再改良設計。能夠發明能夠鼓勵長者多運動的設施，過程中亦讓我們有很大的滿足感。」張同學說。

▲ 張浩俊（左3）與組員一起講解和示範他們為長者設計的平衡運動設施，並分享研發的過程。

設計思維創建新校舍 共建校園文化

除了應用在推行STEAM專題研習課程之上，張校長亦致力將設計思維融入校園文化，體現箇中以人為本的精神，而適逢學校將於二○二四年搬至新校舍，學校就藉此機會，帶領全校師生和家長來一趟設計思維之旅。

「我們分別為老師和學生舉辦了工作坊，收集他們對新校舍的意見、需要和期望。」在工作坊中，學生利用樂高積木構想和製作心目中理想的校舍，並向負責設計新校舍的建築師團隊分享他們的想法。

▲ 學生利用積木和繪圖程式設計心目中的新校舍，並向負責設計新校舍的建築師團隊分享意見和想法。

張校長指，學校不但鼓勵師生和家長在新校舍設計上多表達意見，同時亦希望在實行階段，引入學生的參與，藉此提升學生對學校的歸屬感。「眼見現在校舍有些不再使用的家具，我們於是交給學生升級再造，打造成他們迎合他們需要和用途的家具，放在新校舍重用。」她舉例說。

張校長帶領學校團隊，將設計思維這種創新思維應用在教學和校園發展之上，她期望學校能慢慢建立起一股文化，鼓勵師生活用同理心，從不同的用家和持分者角度思考，為學生的成長，以至學校的發展帶來更多創意和新可能。「不論是學生將來面對的社會，抑或是香港未來的教育前景，少不免會遇到不同的挑戰，而設計思維讓我們明白到，每個問題背後並不是只有單一的解決方法，而是有很多的可能性。」張校長說。

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