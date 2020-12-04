【新冠肺炎】4名確診患者曾觀看張敬軒演唱會　張竹君：暫未可肯定是與表演有關

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。 （梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（4日）新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。

據昨日衞生防護中心資料提供，有4名確診患者於潛伏期間到訪紅館，並觀看張敬軒演唱會。張竹君指出，有留意到有4人曾到演唱會，但由於其中2人的家人比他們更早發病，料染疫是與家人相關，而另外2人是不明源頭個案，當局已聯絡紅館及主辦單位，希望有關表演及工作人員可做檢測及場地大清洗。

她又指，現時暫看不到場地有爆發，因暫未可以肯定有關人士發病是與表演有關。她稱，據知演唱會是連續舉辦8日，每日有約6000人，不知道是巧合還是有聚集，希望有關表演人士及員工要先做測試，如果真的有傳播，表演者及工作人員會比較高危，強調如曾往演唱會的觀眾有擔心，可考慮先做檢測，現暫未有需要所有觀眾強制檢測。

英國日前率先批准美國藥廠輝瑞的新冠肺炎疫苗大規模使用，輝瑞疫苗研發團隊之一復星醫藥表示，正積極與本港衞生署商討及準備註冊所需文件，將盡快提交文件審批，以符合註冊要求，若獲批最快明年第一季推出疫苗。但本港衞生署回覆查詢指暫未收到相關申請。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩