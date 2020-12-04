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【新冠肺炎】博愛醫院76男病人昨初步確診　同病格5名病人及一名護士被列為密切接觸者要隔離檢疫

社會 16:54 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。( 梁偉榮攝)

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（4日）新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻，佛教醫院53歲女病人初步確診，其入住的內科病房日前亦有一名女護士確診，中心正追蹤兩者是否有關連，以及是否有其他病人被列為密切接觸者，暫時只知二人屬同一病房。

另外，博愛醫院一名76男病人昨晚凌晨因長期病患入住急症室病房，入院檢查，昨日下午初步陽性，院方馬上轉送隔離病房，同病格有5名病人被列為密切接觸者要隔離檢疫，另有一名護士於病人收集深喉唾液時只戴上外科口罩，故同樣為密切接觸者要隔離檢疫。

他又指，過去24小時再多42名確診病人康復出院。978名確診病人仍在21間醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中23人命危，21人嚴重，其他病人情況穩定。醫管局已開設1,216張負壓病床，使用率74%；負壓病房670間，使用率76%。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：洪芷晴

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