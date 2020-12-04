【獨特銷售】「女拔面試成功」作招徠　港媽二手網$500賣兒童連身裙：百戰百勝戰衣

▲ 港媽以「女拔面試成功」作招徠，在二手網出售兒童連身裙。

拔萃女小學是不少香港家長心儀的名牌學校，不少人都千方百計，做足準備功夫，助女兒考入女拔。而早前有港媽就利用「女拔面試成功」作為招徠，於二手拍賣平台出售兩條兒童連身裙，更形容這是「百戰百勝戰衣」。

有港媽在二手拍賣平台Carousell出售兩條兒童連身裙，開價500元，分別是碎花款背心連身裙和黑色淨色裙，她在簡介形容兩條裙為「百戰百勝戰衣」，首次面試穿了碎花款，而第二輪面見則穿了淨色款。

買luck，勁多offer。

不過，目前在Carousell已無相關產品的頁面，無法得知最後是否有人購買。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

女拔首輪面試改拍片

由於疫情關係，今年大部分直資及私立學校小一面試都取消面見，改為拍片，女拔亦不例外。校方在今年9月24日發電郵給所有申請人家長，要求拍攝5條、合共5分鐘的影片。根據家長在網上提供的資料，5條影片每條60秒，需要連續拍攝，不能剪接。

第1條片：展示小朋友活動能力和技能，包括手眼協調。

第2條片：展示用餐表現，可以拍攝早午晚或下午茶時間。

第3條片：與父母的互動，可與父母講故事和對話又或閒聊。

第4條片：展示孩子的說話和演講技巧，例如講解孩子自己的畫作、手作等，又或講一個故事。

第5條片：孩子的才藝表演。

第二輪面試則於11月舉行，校方將於12月底公布錄取名單，並於明年1月接受網上註冊，該校2021學年共有140個小一學額，2020學年的學費為$70,000。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳