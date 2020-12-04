【踩過界II】簡淑兒做Yama Girl 行山打卡：大風到爭啲連帽都吹走 娛樂 16:15 2020/12/04 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 ▲ 簡淑兒去行山。 簡淑兒（Jessica）最近在台慶劇《踩過界II》演千金小姐出身的律師郭琳（Jasmine），表現不俗。 娃娃臉的簡淑兒近年愛上健身，結果練出鋼條型身材成肌肉女。不過多在室內做gym的她，原來相對少戶外運動。她今天在個人社交平台上載行山照，表示第一次去行山，寫道： 第一次去行山， 諗住影張型少少嘅相， 點知大風到爭啲連帽都吹走... 🌬 🙈😂 #theviewwasamazing #firsthik 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【踩過界II】簡淑兒台慶超deep V晚裝大派福利 Jessica被誤會為千金感無奈 14:52 2020/11/20 【踩過界II】簡淑兒台慶超deep V晚裝大派福利 Jessica被誤會為千金感無奈 【明星扮靚】簡淑兒靠3招塑出鋼條身型 Jessica操肌心得：不可操之過急 19:18 2020/10/28 【明星扮靚】簡淑兒靠3招塑出鋼條身型 Jessica操肌心得：不可操之過急 【踩過界II】張振朗+蔡思貝喜劇潛能大爆發 酒後亂性GoGo問正妹：點解污辱我？【有片】 今日 11:05 【踩過界II】張振朗+蔡思貝喜劇潛能大爆發 酒後亂性GoGo問正妹：點解污辱我？【有片】 簡淑兒 行山 行山徑 電視劇 TVB 踩過界 香港小姐