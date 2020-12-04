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【踩過界II】簡淑兒做Yama Girl　行山打卡：大風到爭啲連帽都吹走

娛樂 16:15 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

簡淑兒去行山。

簡淑兒（Jessica）最近在台慶劇《踩過界II》演千金小姐出身的律師郭琳（Jasmine），表現不俗。

娃娃臉的簡淑兒近年愛上健身，結果練出鋼條型身材成肌肉女。不過多在室內做gym的她，原來相對少戶外運動。她今天在個人社交平台上載行山照，表示第一次去行山，寫道：

第一次去行山，
諗住影張型少少嘅相，
點知大風到爭啲連帽都吹走... 🌬
🙈😂
#theviewwasamazing 
#firsthik

撰文 : TOPick柴犬出動

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