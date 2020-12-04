【海外升學】媽媽剛失業欲送女兒海外升學 女兒：不想花父母200多萬元積蓄

▲ 媽媽剛失業欲送女兒海外升學，女兒表示不想花父母200多萬元積蓄。

有一位年輕女孩給我寄來電郵：「海寧姐姐，我是你的讀者，希望你能給我一點建議。我的讀書成績一般，爸媽有意送我往外國讀書，認為對我的前途會更好，但我心裏有一些想法：

「首先，媽媽剛被裁員；爸爸沒說，不過我知道他的生意應該不會好。往外國讀大學，要花二百多萬元，即使他們有積蓄，我也不想這樣花費。有不少師兄師姐從外國學成歸來，其實也只找到一份一般的工作，從低做起，收入和工作發展不見得特別好。我自問不是讀書的料子，我不想花了爸媽的積蓄，在外國耗幾年，取得一個大學畢業的資格回港，然後還是一事無成。你認為到外國讀書真的值得嗎？」

我的建議是：這是一家人共同經歷的事情，所以應該把心中的憂慮和意見坦誠相告，一起討論。

我當然不贊成花費數百萬元，只為了去外地體驗生活。往外國讀書確實可以擴闊視野，增廣見聞；至於能否學有所成，很在乎心態和學習態度。

簡單舉例，你在香港上大學，會不會在課堂上舉手發問，爭取討論的機會？下課後，你會如何安排時間？留在宿舍打機，上網聊天？

友人的兒子跟上述讀者的情況相似，他知道打工仔的單親媽媽吃力地供他赴外求學，於是立志改變自己，除了加倍用功學習外，在空餘時間，除了做兼職，愛打籃球的他會上網搜尋附近志同道合的當地青年，切磋球技之際，順道建立人際脈絡。

走到不同的國家，便認真了解各地人民如何看待世界，認清自身的優勢和定位，也虛心學習別人的長處。要在廣大的世界中找到機會，發揮自己的價值，必須先學會放下自己。

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