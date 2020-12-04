【首相回信】8歲男童來信憂疫情阻派聖誕禮物　英國首相約翰遜暖心親回︰保證聖誕老人來

▲ 英國首相約翰遜親自回覆一名8歲男童的來信。

聖誕節臨近，充滿童真的小朋友都希望收到聖誕老人的禮物。英國一名8歲男童早前就寫信給首相約翰遜，擔心在新冠肺炎疫情下聖誕老人不會來，無法派禮物給小朋友。約翰遜於社交平台親自回信給男童，向他保證聖誕老人一定會來。

上周三11月25日英國首相約翰遜於Twitter發帖，公開8歲男童Monti的來信，Monti在信中表示不知首相及其政府有否想到，聖誕老人今年會不會來。他又提出建議︰

如果我們在曲奇旁放消毒搓手液，聖誕老人會來嗎？又或，他會洗手嗎？

▲ 8歲男童寫信給約翰遜，擔心疫情下聖誕老人不會來。（約翰遜IG）

約翰遜︰已致電聖誕老人

Monti指他明白首相很忙碌，但希望他與科學家能討論這個問題。約翰遜在帖文寫道，他收到不少有關這類問題的來信，所以他已與專家傾談過，並向男童保證，聖誕老人將在這個聖誕節，收拾好雪橇來送禮物。約翰遜上載了他的回信，當中窩心寫道︰

我已經打電話去北極了，我可以告訴你，聖誕老人已經準備好派禮物，麋鹿也都急不及待出發。

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約翰遜又轉述，首席醫療官請他告訴男童，只要聖誕老人如常盡責並快速安全地工作，那麼男童和聖誕老人都不會有健康危機。

他讚賞Monti提出在曲奇旁放消毒搓手液，是一個很好的建議，又提醒Monti自己也要用消毒搓手液，以及經常洗手。

▲ 約翰遜親筆回信。（約翰遜IG）

男童收首相回信感震驚

據英國BBC報道，Monti來自英國坎布里亞郡（Cumbria）科克茅斯（Cockermouth），他很震驚能收到「英國最忙碌的人」回信。他表示6月時聽說疫情可能持續很長時間，並且一直到聖誕節。他有點擔心，於是想到是否可以寫信給首相說說，而他最終也做到了。

Monti的媽媽Abby指兒子非常激動及興奮，不僅因為收到首相的回信，而且知道聖誕老人將在聖誕節前夕送上禮物。她再次感謝首相的回信，並祝他聖誕節快樂。

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責任編輯︰王明芳