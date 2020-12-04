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【Apple TV+紀錄片】《彩色深野行》全彩高清呈現動物晚間生活 　「洛基」湯希丹斯頓靚聲旁白

娛樂 17:19 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

Apple TV+全新紀錄片影集《彩色深野行》（Earth At Night In Colour），首 6 集即日已於 Apple TV+ 推出。此個一共12集的紀錄片集，特色是攝製隊用嶄新的攝影技術拍夜色下的野生動物生態，而另一大亮點，就是由《復仇者聯盟》的「洛基」湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）以其迷人靚聲為紀錄片作旁白。

《彩色深野行》由曾獲 BAFTA 提名的 Offspring Films 監製，Alex Williamson 及 Isla Robertson 擔任執行監製。

Apple TV+《彩色深野行》透過嶄新的攝影技術夜遊六大洲，展現夜色大地上的種種野生動物生態。（Apple TV +提供）

此紀錄片拍攝歷時長達一年半，透過嶄新的攝影技術夜遊六大洲，從不一樣的視角展現夜色大地上的種種野生動物生態，由非洲肯尼亞的獅子、巴西森林的獵豹、以至北美洲的大城市動物，牠們的夜間生活將以前所未見的鮮艷色彩呈現眼前，刷新大家對自然的認知。

為了拍下最清晰的影像，攝製隊必需利用每月僅6天的月圓之夜進行拍攝。

湯希丹斯頓以靚聲見稱，過往較少為紀錄片擔任旁白，今次他肯獻聲，令攝影出色的《彩色深野行》（Earth At Night In Colour）也大大加分。

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