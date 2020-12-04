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【塑膠垃圾】世界最大海龜陳屍台灣沙灘　塑膠垃圾伴屍死後終不用吃膠袋

休閒消費 17:55 2020/12/04

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世上最大的海龜陳屍台灣沙灘

近年愈來愈多海洋生物誤食塑膠垃圾而死。台灣海洋委員會海巡署日前在其facebook專頁發文表示，本周二（1日）在台中雲林縣沙灘發現，世上最大的海龜「革龜」陳屍岸邊，屍身旁邊有一堆塑膠垃圾。海巡署慨嘆，海龜到死後才不用吃塑膠袋。

被沖上岸的海龜屍體旁邊有一堆塑膠垃圾。（圖片來源：海巡署長室）

海巡署很難得地發現一隻「革龜」（Dermochelys coriacea），亦即是世上體形最大的海龜種類。他們在facebook專頁「海巡署長室 Coast Guard」發文表示，根據紀錄，革龜最大可長近3米，體重1000公斤，站立起來比人類大一倍。

自1997年開始，根據記錄，台灣首次有革龜出現是2001年，第二次則是2007年，相隔6年才再度發現革龜身影，可見十分稀有。

海巡署指，革龜可潛到1000米深的海底覓食，不過所吃的食物中，90%均是沒甚麼營養的水母。為了生存，牠們惟有繼續大量進食。

海巡中部分署幸福講堂表示，人類對不起海龜。（圖片來源：海巡中部分署幸福講堂）

海龜或把膠袋當水母吃

從海巡署上載的相片可見，革龜屍體旁邊除了有膠袋，還有膠樽等垃圾。海巡署表示，雖然未能確定為何海龜會不斷死亡，

但相信此刻牠們正在深海裡，把人類『買早餐、提飲料、裝商品……』的一次性塑膠袋，全當成水母一起吃下肚。

海巡署指，這隻革龜被沖上岸時，伴在牠身旁的，是一堆塑膠垃圾。當局慨嘆，革龜「一直到死了之後，才終於不用吃塑膠袋」。海巡中部分署幸福講堂亦表示心痛，坦言是「人類對不起你」。

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責任編輯：羅嘉欣

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