【女人自強】無悔當單親媽媽獨力湊大3子女　67歲盧宛茵苦盡甘來享受單身湊孫樂

▲ 盧宛茵於80年代末離婚後獨力湊大3子女，一直未有遇上對的人，寧願保持單身。

單親媽媽角色不易做，更何況是3個孩子的單親媽媽。盧宛茵（Madam Lo）22歲便早婚生兒育女，12年後發覺與丈夫難再相處下去，忍痛提出離婚，不久就保送3子女往英國讀書，獨自留港不斷接戲賺錢交學費，同時藉工作麻醉自己，忘記失婚傷痛。

▲ 盧宛茵一直放手讓3子女自由發展。（曾耀輝攝）

現年67歲的Madam Lo已屆花甲之年，仔大女大相繼組織家庭，共誕下4個孫，Madam Lo放手讓子女負責管教，自己繼續享受演戲樂趣，閒時弄孫為樂，未有退休打算。

我是一個工作狂，我以前用工作麻醉了自己，直到現在都是。我很期待開工，有工開的日子好快過；沒工開的日子，我不知怎樣打發。

▲ 盧宛茵獨力湊大3子女，現再有4名孫兒。（相片由受訪者提供）

寄情工作走出失婚傷痛

她曾坦言，22歲時驚「攝灶罅」急急下嫁，未盡了解前夫、第一代新聞王子何鉅華，婚後發覺與前夫相處不來，決定長痛不如短痛，寧願獨力湊大3子女，也不想再難為自己。兩人於80年代末結束12年婚姻，之後甚少聯絡，子女則與爸爸仍有保持聯繫。

Madam Lo寄情工作，漸漸走出傷痛。惟一心結，是難為了3子女在破碎家庭中成長，童年過得不快樂，對此一直耿耿於懷。幸好3子女遺傳了媽媽樂天、愛笑的性格，一家人沒有隔夜仇，至仔大女大從英國大學畢業，也回流香港孝順媽媽。

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努力賺錢 送子女赴英讀書

在離婚之前，Madam Lo早已為孩子計劃路向。3子女在小學階段就讀本地的天主教學校，待他們升中後，便先後送往英國升學，自己則留港拍戲賺錢供書教學。她坦言，當時她眼中只有錢。

這個世界好現實，我要寄錢到英國給孩子生活，一切學費、生活費及雜費都由我負責，所以我眼中只有「錢、錢、錢」！我甚麼戲都接，一賺到錢就寄過去，所以我捱到膊頭都跌晒。

▲ 盧宛茵自3子女升中便送往英國讀書，獨自留港賺錢供書教學。（曾耀輝攝）

3子女知道媽媽賺錢辛苦，所以留學英國期間都好自律，沒有學壞。縱然學費高昂，但Madam Lo認為英國有一流高等學府，又能學好地道英語，故主張初中就應送子女赴英讀書。

我覺得讀大學才往外國，對語言發展不太好，所說的英語仍會較港式。小朋友的語言吸收力較強，容易學足當地人的語言。

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反對做「怪獸家長」管束孩子

Madam Lo除了供書教學外，還給予孩子莫大的自由。她認為自由是孩子發展的基石，故十分反對「怪獸家長」施壓式教仔，或會令孩子變得反叛。

我覺得孩子要變壞，總會變壞，你看緊他都會變壞。

小時候Madam Lo備受父母保護，出街不能超過某個時間回家，又不能做這樣、不能做那樣，令她覺得很反感，所以她不會將這一套放在子女身上，寧願放手讓他們做喜歡的事。孩子是乖巧生性的，就會懂得為自己打算。

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孩子從小到大習慣了自由，到英國豈不是更加「無皇管」？Madam Lo信任子女不會行差踏錯，「去到外國就是他們的世界」。子女在英國學會獨立生活，即使要跨埠搬屋大陣仗，都是自行處理，媽媽全無插手。

3子女最後都大學畢業，甚至讀碩士後再深造，出人頭地，Madam Lo感慨已完成了最大責任，孩子往後的路要自己行。「永遠都是上一代養我們，我們養下一代，下一代再養下一代。」

▲ 盧宛茵坦言，多年來未曾遇到令她動心的人，她寧願一個人瀟瀟灑灑，也不想「揸頸就命」遷就男人。（曾耀輝攝）

瀟灑走過餘下人生

至於她會否孤身走我路，Madam Lo坦言很難找個伴，第一，可遇不可求；第二，要人夾人。她坦言沒有遇上對的人，多年來未有人曾令她心動過，她是一個理智型的人，不會單純追求一個「愛」字。

我不是郭富城那首《對你愛不完》的人，我是瀟遙派，要我啞忍、「揸頸就命」遷就對方，我寧願《瀟灑走一回》，自己一人瀟瀟灑灑，無必要辛苦自己。

性格樂觀的Madam Lo，最常聆聽一首歌以提醒自己要享受世界，並鼓勵身邊人珍惜生命。

我很喜歡《What a Wonderful World》，身邊都有些朋友比較悲觀、多憂慮，我就叫他們想一想這首歌，世界如此美好，為何要放棄自己？我們難得做人活在這世上，要盡量享受世界。

【盧宛茵專訪上集】

【絕世好奶奶】盧宛茵從不囉嗦不干涉湊孫 開通奶奶視新抱為好友婆媳相處零壓力

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記者︰林綺玲