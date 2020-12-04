【好人好事】萬寧推社區藥劑服務　代長期病患到醫院取藥配藥減染疫風險

▲ 部分連鎖藥房有駐藥劑師，任何有關藥物、小病痛、營養補充劑服用事宜都可向他們請教。（相片：萬寧）

疫情新一波又來臨，長期病患者需長期覆診，到醫院取藥時難免忐忑憂心。社區藥房萬寧疫情下推社區藥劑服務，包括：代取藥配藥、指導用藥及小病痛評估，並由註冊藥劑師坐鎮，讓病人受惠。

社區藥房萬寧於全港50多間駐店藥房推出社區藥劑服務，希望在這個全民抗疫的嚴峻境況下，善用其完善的分店網絡，提升更方便快捷的社區藥劑服務，該公司業務經理及總藥劑師趙國亮指有3大範疇：



1. 公立醫院取藥服務



由今年4月份開展的服務，因不少病人擔心疫情下到醫院覆診取藥，增加受感染的風險。萬寧與醫管局接洽，現時已增至全港17間指定公立醫院的專科門診服務，病人可在本港36間萬寧指定駐店藥房領取藥物，省卻他們舟車勞動到醫院取藥的時間。每次病人到社區藥房取藥，藥劑師都會再察看藥物內容，服用須知都人會向病人再說一次。

▲ 新冠疫情及流感夾擊下，藥劑師趙國亮建議巿民要打流感針。「起碼流感方面先做預防，避開一樣危機。」（周美好攝）

是項服務的流程是：病人需先到萬寧開通「醫健通」電子藥物記錄戶口，藥劑師先作簡單評估，是否適合使用社區藥房取藥服務。然後病人從公立醫院發出的覆診紙上致電醫院，表明使用此取藥服務，填寫授權同意書後，萬寧再向醫院申請並待核准。趙國亮表示，因要視乎病人病情能否使用這取藥服務，如病況不穩定，用藥或須增刪，仍需返回醫院覆診及取藥。



查詢電話達200個



他說難忘有年約70歲兩夫婦來藥房取藥，丈夫坐輪椅，因不良於行，太太要長時間照料。疫情期間她不想掉下丈夫一人自行到醫院取藥，因每次等候時間頗長，家中獨留在家的丈夫又憂心忡忡，知道有此計劃馬上登記，每次來取藥都多謝藥房藥劑師及員工，讓她可以短時間取到藥物，放下心頭大石。



有中年女士剛做完癌症手術，擔心免疫力低下到醫院取藥會易受感染，這取藥服務正好消除她的憂慮。



使用此取藥服務需付行政費$50，藥物數量及取用次數不限。「自計劃推出以來，取藥服務大受歡迎，迴響極大，開始時每日接收200多個查詢電話。」可見服務在這非常時期需求埂敫切，正合時機。

2.免費藥物及用藥諮詢服務



趙國亮指出，長期病患者最常見為「三高」（高血壓、糖尿病及高膽固醇），平均一人日服4種藥，藥效、服用時間、飯前抑或飯後服，病人有時會混淆。藥房藥劑師會根據每人病人的狀況，也會考慮他的生活習慣，如退休人士的，宜在早餐後服藥，會較容易記得；上班族早上匆匆趕上班，早餐有時都來不及吃，早上服藥未必最佳，所以藥劑師會因應病人的生活模式而作出建議。



如血壓藥有利尿作用，藉小便來減少身體水份來減血壓，這些血壓藥多數是每日一次，如在睡前服，有機會會令晚上尿意頻頻，影響睡眠。另外，部分藥物同服會有相沖，藥劑師都可作出提醒。

▲ 一大堆藥物對長者來說可能難於應付，年青一輩可帶同他們一起請教藥劑師。（iStock）

3. 免費小病痛評估及建議



其實社區藥房服務一向設有這諮詢服務，無論是最近天氣轉變常見的皮膚敏感，抑或是肚瀉，都可向藥劑師查詢，這情況在外國藥房十分常見，香港則較少人認識。



究竟病人怎衡量病況應找藥劑師還是求醫？趙國亮說：「外國因地大物博，看病先找藥劑師十分常見，其實在香港也可一樣，當作疾病分流。舉最近最多皮膚敏感為例，可以是天氣轉變所致，一般都屬輕微；嚴重一些傷口有潰痬含膿，甚至有真菌發炎感染，藥劑師都可分辨，囑患者盡早求醫。」



營養補充劑服用叮嚀



巿民注意健康，不少有服用保健品或營養補充劑的習慣，但一般大眾對此欠認知，不知服用的保健品或營養補充劑是否合用，服用方法也不清不楚。趙國亮說：「最典型是有指心臟問題和血脂高宜吃魚油，但一些人連魚油和魚肝油也分不到。魚油對心臟是有助益也相對安全，魚肝油含維他命A及D，以為多吃也無妨，最後由排泄排出來，但其實維他命A屬油溶性，吃過量會在身體脂肪積聚，容易造成中毒。」所以大眾購買保健品或營養補充劑時不妨諮詢藥劑師，清楚知悉成分與用法，服用時更安心。

▲ 魚油和魚肝油大有分別，服用前要弄清楚，兼要知道是否適合自己使用。（iStock）

最近流感肆虐，一些人的觀念只要多吃維他命C便能「有病醫病，無病強身」，趙國亮剖析：「除維他命C，有些人更兼服紫錐花和大蒜素，三管齊下。其實當服用一種營養補充劑有改善，縮短了傷風感冒患病時間，如他日遇上同樣不適，可再服用這類營養補充劑。惟如一次過服用多種不同類的營養補充劑，究竟哪種對自己有效，其實無從得知。」他指紫錐花帶有毒性，營養補充劑也不能長期服用，建議只在流感季節期間使用。



萬寧社區藥劑服務

有關詳情可瀏覽萬寧網頁或於萬寧任何一間分店查詢。

記者：周美好