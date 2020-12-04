老翁醫院遇襲警員行為失當罪成　還押與已認罪兩同袍候判

▲ 前警員林易昇涉於醫院襲擊老翁罪成，還押與另兩名已認罪前警員一同判刑。(經濟日報資料圖片)

62歲老翁涉醉酒襲警，被扣留醫院病房期間疑遭警員虐打，3名時任警員被控公職人員行為失當罪，其中1名31歲已離職的警員否認控罪，經審訊後今（4日）於區域法院被裁定罪名成立，另外兩人早前已認罪，3人還押至12月11日，屆時辯方會作出求情，並於12月18日判刑。法官裁決時指，否認控罪的警員故意不履行其職責，老翁遭受非法襲擊時卻沒有作出制止，裁定其罪名成立。

涉案3名被告依次為首被告歐國偉（26歲）、次被告鄧文謙（25歲），以及第三被告林易昇（31歲）。控罪指，他們於2019年6月26日，在執行公職中作出失當行為，即身為警員於上水北區醫院一間病房內非法襲擊事主鍾志華，或忽略履行其停止對鍾的非法襲擊的職責。首兩名被告早前已承認控罪，還押候判。第三被告林易昇則否認公職人員行為失當罪，今被裁定罪名成立。

法官陳仲衡裁決時指，在涉案的7A病房內發生的事情，一如閉路電視影像所見。法官認為，閉路電視顯示，第3被告拍打鍾面部兩下是想查看對方是否清醒，但首兩名被告對鍾所做的，卻不是嘗試喚醒鍾，或抹走鍾的嘔吐物，而是不折不扣的惡意襲擊。

法官續指，案發當日約凌晨2時半，首被告用力打鍾右邊面一下；次被告又拉起鍾上衣捂著鍾的口鼻，以及打頭、扯頭髮等施襲，當時第3被告正身處房內，近距離面對鍾，裁定第3被告應清楚看見該襲擊。

對於第3被告自稱入7A房後不久便低頭看電話及查看訊息，法官指他在片段中看不見第3被告手持電話，故不相信被告低頭思考及看電話的說法。

法官又指，第3被告目擊襲擊事件，絕對有責任制止另外兩名被告，但他故意地沒有履行警察職務，事後亦沒有向上級報告，法官裁定第3被告違背其作為警員的基本職責，是嚴重且可招罪責的失當行為，裁定公職人員行為失當罪罪名成立，將案件押後至12月11日，屆時辯方會作出求情，並於12月18日判刑，3名被告還押候懲。

法庭作出裁決後，事主鍾志華兩名兒子發聲明指，3名被告已為所犯錯誤受到法律制裁，希望父母能盡快走出陰霾。曾探望鍾的北區區議員郭㙟豐被問及，事主是否仍患有適應障礙，郭回應指事主情況有好轉。

協助事主取得閉路電視片段的民主黨前議員林卓廷，本案結果重申了一項法律原則，即警員看見其他同袍有違法行為須立即阻止，若視而不見，則為縱容及串謀，亦等同公職人員行為失當；而過去一年警權不斷擴大，對警隊的監管及制衡正頻臨崩潰，他對於其他機構日後會否交出閉路電視片段有疑問，擔心真相石沉大海。

就許智峯宣布「流亡」一事，林指昨晚透facebook帖文才知悉，林指事前並不知情。被問到兩人於同一案件中被控，會否憂慮法庭收緊其保釋條件，林表示相比起許的家人安危，他的情況微不足道。

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記者：林欣樂