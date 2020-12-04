【新冠肺炎】楊千嬅紅館演唱會宣布取消　主辦單位：對此決定感到可惜

新冠肺炎第四波爆發，早前有確診患者潛伏期到紅館看張敬軒演唱會，表演者至工作人員都須進行檢測，而原定12月底舉行的楊千嬅紅館演唱會，今日黃昏時主辦單位亦宣布取消。

主辦單位通告如下：

《AIA呈獻 MY GRATITUDE 25 楊千嬅演唱會2020》主辦單位得悉曾有確診者於潛伏期間到訪香港體育館（紅館），表示高度關注，並即時與紅館及有關部門查詢及商討，進行深入了解。鑑於疫情難以預測，主辦單位表示，是次演出單位於演唱會準備期間，一直嚴格遵守政府對公眾演出之防疫措施及規格，所有製作團隊於籌備及䌽排期間，經已定期進行新冠狀病毒檢測，期望能以最安全及最佳狀態演出，送上精彩表演給歌迷朋友。 鑑於2019冠狀病毒病第四波疫情仍然嚴峻，為保障公眾及所有工作人員的健康及衛生安全，經過審慎評估及多方商議後，主辦單位宣佈取消原定2020年12月23-26, 31日及2021年1月1日共6場於紅磡香港體育館舉行之演唱會。主辦單位對於此決定感到可惜，對已購票之觀眾造成不便，敬請體諒。

原定於2020年12月9日起可提取經城市售票網公開發售門票的安排將會取消，已購票人士毋須前往取票，相關退票安排將於2020年12月23日前公佈，請密切留意以下官方社交平台：

特高娛樂制作有限公司社交平台：https://www.facebook.com/Unusualproductions

正向文化娛樂社交平台：https://www.instagram.com/righttrack_culture/

城市售票網網站：http://www.urbtix.hk

香港體育館網站：https://www.lcsd.gov.hk/tc/hkc/index.html

【新冠肺炎】張敬軒個唱涉200多人參予演出 軒仔病毒檢測得出結果

主辦單位會於可行及安全情況下積極重新安排演唱會或以其他形式演出，並盡快作官方公佈。這段期間請大家務必做好防疫措施，盡量減少聚集，勤洗手並戴上口罩，期望疫症能盡快得以舒緩，祝願各人健康平安，可以盡快再次於紅館以音樂相聚。