【豬隊友】2孩媽媽拍片測試老公湊仔　丈夫專心打機懵然不知抱公仔

▲ 有媽媽叫打機中的丈夫照顧「兒子」，但他由始至終未有發現是抱著玩具公仔。

小朋友和打機二選一，有老公會選擇後者。外國一位YouTuber媽媽一向在網絡分享家庭生活趣事，她跟丈夫育有兩名孩子，近日進行了一個小實驗，準備了一個玩具公仔假扮細仔BB，叫打機中的丈夫幫手照顧，時間慢慢過去，丈夫由始至終都未有發現自己是抱著玩具公仔。

▲ 丈夫打機時可以完全不理周遭的事，包括妻兒。（圖片︰ Kristy.sarah IG）

測試丈夫是否豬隊友

媽媽Kristy Sarah跟丈夫Desmond育有兩兒，她開設了YouTube頻道，於10月15日發佈了一段「老公湊仔」影片，平日丈夫有幫手照顧兒子，可是她指丈夫熱愛打機，打機時可以完全不理會身邊發生甚麼事。她決定安排一場惡作劇測試丈夫是否豬隊友。

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影片一開始Kristy抱著兒子，見阿仔時會扭計叫嚷，活潑可愛。她準備了一個身型跟兒子差不多大的玩具娃娃，為它穿上兒子的日常服，包括灰色衫及灰帽子，並模擬坐下來打機丈夫抱著公仔的模樣，低頭望只會看到公仔的頭頂，估計應該不會立即被揭發是「假兒子」。

丈夫專注打機沒發現公仔

一切準備就緒，Kristy等待時機開始惡作劇，Desmond在廳中坐下來，頭仰望上方的大電視屏幕，此時Kristy向老公懷中塞玩具公仔，說要他幫忙照顧一下兒子。丈夫一手快速接過「兒子」，但沒有看「兒子」一眼就繼續打機。

▲ Kristy一家四口有拍片分享生活事。（圖片︰ Kristy.sarah IG）

影片交代12秒過去、20分鐘過去、2小時過去…… Kristy仍然看到丈夫很專注，動作沒有變，依然抱著玩具娃娃在打機。她忍不住問老公，「兒子還好嗎？你看看他！」。

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未有發現公仔扮阿仔

Desmond立即低頭看，才發現是「玩具公仔」，忍不住尷尬大笑，並一望再望，並傻傻地抱著「假兒子」走到梳化旁，再仔細望著公仔，難以置信自己抱著它很久，之後戲劇化地拋棄公仔。

見豬隊友的反應，令Kristy哭笑不得，難以相信老公會有如此舉動，但又見丈夫的尷尬可愛大笑決定原諒他。

不少網民看了影片後，說這位爸爸很有趣，發現自己抱公仔後笑容令人發笑，有網民質疑何以連孩子有多重也不知道，以及抱2小時也太久了！媽媽之後有留言澄清實際只是20分鐘而已，20分鐘之後她就去提醒丈夫。

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責任編輯：王明芳