半年前向高院登記知會備忘　賭王長房幼女何超雄更新有關登記

▲ 賭王長房幼女何超雄(中)向高院就知會備忘更新登記。(經濟日報資料圖片)

賭王何鴻燊離世後，其長房黎婉華的幼女何超雄早前率先就何鴻燊的遺產登記知會備忘，要求法庭勿在未有知會她的情況下，將何鴻燊的遺產授予書蓋章。事隔半年，何超雄日前再向法庭更新有關登記。

何鴻燊於5月26日在養和醫院離世，享年98歲，其長房幼女何超雄於6月5日曾率先向法庭就何鴻燊的遺產登記知會備忘。根據《無爭議遺囑認證規則》（下稱《規則》），知會備忘自登記當日起計6個月內有效，逾期即停止生效，需再次登記因此事隔半年，何超雄於12月2日再度向法庭登記知會備忘。

繼何超雄後，何鴻燊的外甥何東舜銘、二房長女何超瓊及長房三女何超賢，亦曾先後向法庭登記有關知會備忘。根據《規則》，一旦有遺囑訴訟展開，司法常務官將會通知每名知會備忘登記人，因此早前有律師指，通常有關法律程序都是爭產官司的序幕。

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記者：楊詠渝